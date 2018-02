Silvia Notargiacomo/ Chi è la fidanzata di Ermal Meta?

Silvia Notargiacomo è la fidanzata di Ermal Meta, il cantante italo-albanese che sta partecipando al Festival di Sanremo insieme a Fabrizio Moro.

08 febbraio 2018 Fabio Morasca

Silvia Notargiacomo, fidanzata di Ermal Meta (Instagram)

Silvia Notargiacomo è la fidanzata di Ermal Meta, il cantante italiano di origini albanesi che sta prendendo parte alla 65esima edizione del Festival di Sanremo, la kermesse musicale in onda su Rai 1, in coppia con Fabrizio Moro. Silvia Notargiacomo è una conduttrice radiofonica che lavora per le emittenti Rtl 102.5 e Radio Zeta L’Italiana. La speaker radiofonica ha quasi 35 anni, circa due in meno del cantautore che, invece, ne ha quasi 37. La coppia, durante questi ultimi anni, è riuscita a mantenere una certa discrezione per quanto concerne la loro storia d'amore. Ermal Meta e Silvia Notargiacomo, infatti, stanno insieme da quasi otto anni. A causa del successo ottenuto da Ermal Meta nelle ultime due edizioni del Festival di Sanremo, è ovvio che l'attenzione nei riguardi della sua vita privata sia aumentata, con la sua storia d'amore con la conduttrice radiofonica che è venuta alla luce nonostante i tentativi del cantante di mantenerla segreta. Ragazza paradiso, una delle canzoni più conosciute di Ermal Meta, è dedicata proprio a Silvia Notargiacomo.

LA CARRIERA DI SILVIA NOTARGIACOMO

Con questa canzone, infatti, l'artista italo-albanese ha voluto ringraziare la fidanzata per averlo aiutato ad accettare maggiormente i suoi difetti. Ermal Meta e Silvia Notargiacomo hanno in comune la passione per i viaggi e per la musica. Concentrandoci su Silvia Notargiacomo, la conduttrice di Rtl 102.5 e Radio Zeta L'Italiana, prima di dedicarsi alla radio, si è diplomata a Roma. Oggi vive a Milano: la Notargiacomo conduce su Radio Zeta L'Italiana il programma Pomeriggio Zeta insieme ad Alessia Reato. Nel corso della sua carriera, Silvia Notargiacomo ha lavorato per Magic TV, Alice di Telecom Italia, Rai 3 e Radio Rai 1. Nella sua carriera, ha seguito eventi come il Festival di Sanremo, Musicultura e il Medimex. La speaker ha lavorato anche nel giornalismo sportivo. Nel 2011, ha presenziato nella Commissione Giovani al Festival di Sanremo condotto da Gianni Morandi. Nel corso della sua carriera, Silvia Notargiacomo ha lavorato anche con Fiorello, ospite ieri sera della serata d'apertura del Festival.

