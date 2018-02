THE TOURIST/ Su Rai 3 il film con Angelina Jolie e Johnny Depp (oggi, 8 febbraio 2018)

The Tourist, il film in onda su Rai 3 oggi, giovedì 8 febbraio 2018. Nel cast: Angelina Jolie e Johnny Depp, alla regia Florian Henckel von Donnersmarck. La trama del film nel dettaglio.

08 febbraio 2018 Cinzia Costa

il film d'azione in prima serata su Rai 3

NEL CAST ANGELINA JOLIE

The Tourist, il film in onda su Rai 3 oggi, giovedì 8 febbraio 2018 alle ore 21.15. Una famosa pellicola cinematografica d'azione che vede protagonista Angelina Jolie nei panni dell'astuta ed affascinante compagna di uno dei ladri più ricercati d'Europa. Il film vanta la collaborazione di un regista del calibro di Florian Henckel von Donnersmarck, che ha diretto grandi successi cinematografici come Le vite degli altri, Dobermann e Mitternacht. Angelina Jolie è poi affiancata da un altro grande nome del cinema hollywoodiano. Stiamo parlando di Johnny Depp, che interpreta il doppio personaggio di Frank Tupelo e Alexander Pearce. Come previsto, il film ha ottenuto uno strepitoso riscontro in termini di incassi, che sfiorarono i 270 milioni di dollari a livello globale. Merito di un cast di eccellenza e della sceneggiatura basata sullo script di un vecchio successo cinematografico francese, intitolato Anthony Zimmer. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

THE TOURIST, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

Alexander Pearce è uno dei truffatori e ladri professionisti più ricercati d'Europa. Una squadra di Scontland Yard sta pedinando assiduamente Elise Clifton, compagna di Pearce. Quest'ultimo, nel frattempo, ha pensato bene di far sparire completamente le sue tracce sottoponendosi anche a diversi trattatamenti chirurgici che hanno definitivamente modificato il suo aspetto fisico. Consapevole di essere pedinata, Elise (su indicazione dello stesso Pearce) avvicina un uomo che assomigli al suo amato, seduto nel suo stesso vagone (la donna è infatti in viaggio verso Venezia). Sul treno inizia a dialogare con Frank Tupelo, un giovane ed affascinante professore che arrivati a destinazione, Elise invita nella sua camera d'hotel. Intanto la polizia, individuata la vera identità di Tupelo, comprende il tranello posto in essere da Elise. Nel frattempo arriva a Venezia anche Reginald Shaw, un pericoloso criminale internazionale a cui Pearce deve diversi milioni di dollari.

