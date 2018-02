TRAPPOLA SULLE MONTAGNE ROCCIOSE/ Su Cielo il film con Steven Seagal (oggi, 8 febbraio 2018)

Trappola sulle montagne rocciose, il film in onda su Cielo oggi, giovedì 8 febbraio 2018. Nel cast: Steven Seagal e Katherine Heigl, alla regia Geoff Murphy. Il dettaglio della trama.

08 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Cielo

NEL CAST STEVEN SEAGAL

Il film Trappola sulle montagne rocciose va in onda su Cielo oggi, giovedì 8 febbraio 2018, alle ore 21.15. Una pellicola d'azione che ha visto alla regia Geoff Murphy ed è stata interpretata dal noto attore statunitense Steven Seagal che, nel corso della sua lunga carriera, ha preso parte a decine di film action. Si tratta del sequel di Trappola in alto mare, film d'azione del 1992 diretto da Andrew Davis ed interpretato sempre da Seagal accanto un mostro sacro del cinema americano come Tommy Lee Jones. Nel cast di Trappola sulle montagne rocciose troviamo Eric Bogosian, Everett McGill, Katherine Heigl, Morris Chestnut e Andy Romano. La colonna sonora è stata curata da Basil Pledouris, compositore americano originario della Grecia. Le sue colonne sonore più celebri appartengono a film come Starship Troopers - Fanteria dello spazio, Gioco d'amore e Breakdown - La trappola. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

TRAPPOLA SULLE MONTAGNE ROCCIOSE, LA TRAMA DEL FILM

Un'agenzia segreta gestita dalla CIA è in grado di controllare un satellite grazie al quale è possibile generare terremoti artificiali. Colui che ha progettato il devastante congegno si è da poco tolto la vita e l'intera missione è ora guidata dall'agente David Trilling. Nel frattempo Casey Ryback è in procinto di recarsi al funerale di suo fratello. In compagnia di sua nipote Sarah, Casey sale sul treno che porterà entrambi a destinazione. Sullo stesso convoglio viaggia anche Trilling. All'improvviso il treno viene assaltato da un gruppo terroristico assoldato da Travis Dane, l'ideatore del congegno in grado di scatenare eventi sismici, che aveva semplicemente finto il suo suicidio. Il suoi obiettivo è quello di riappropriarsi del suo progetto, dopo che l'agenzia ora gestita da Trilling ha deciso di licenziarlo.

