TRE AL'IMPROVVISO/ Su Canale 5 il film con Katherine Heigl (oggi, 8 febbraio 2018)

Tre all'improvviso, il film in onda su Canala 5 oggi, giovedì 8 febbraio 2018. Nel cast: Katherine Heigl, Josh Lucas e Hayes MacArthur, alla regia Greg Berlanti. Il dettaglio della trama.

08 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Canale 5

NEL CAST KATHERINE HEIGL

Il film Tre all'improvviso va in onda su Canale 5 oggi, giovedì 8 febbraio 2018, alle ore 21.10. Una commedia che è stata affidata alla regia di Greg Berlanti e vede come protagonista femminile Katherine Heigl, una delle attrici americane più note del panorama televisivo a stelle e strisce grazie alla sua partecipazione nella serie tv Grey's Anatomy. Al suo fianco troviamo altri volti noti del cinema statunitense come Josh Lucas e Hayes MacArthur. Le musiche del film sono state poi curate dal musicista americano Blake Neely autore della colonna sonora della serie tv Brothers & Sisters - Segreti di famiglia e Legends of Tomorrow. Per il cinema ha diretto l'orchestra che ha eseguito la colonna sonora di Pirati dei Caraibi - Ai confini del mondo, Cambia la tua vita con un click e Il Codice da Vinci. Il regista Greg Berlanti, è invece noto per aver curato la regia di film come Il club dei cuori infranti e Love Simon. Ha inoltre prodotto serie tv molto note come Dawson's Creek e The tomorrow people. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

TRE ALL'IMPROVVISO, LA TRAMA DEL FILM

Il sogno d'amore di Peter e Allison è finalmente suggellato dalla nascita della splendida Sophie. La coppia, in procinto di organizzare il battesimo della piccola, decide di affidare l'importanti ruolo di padrini a due amici di vecchia data, Holly ed Eric. Quest'ultimi si erano conosciuti diversi anni prima in occasione di un appuntamento combinato proprio da Peter ed Allison. Ma Holly ed Eric, fin dal primo incontro, sembrano detestarsi a vicenda. All'improvviso il destino cambia le carte in tavola. Peter e Allison muoiono in un terribile incidente e, secondo le volontà dei loro defunti amici, dovranno prendersi cura della piccola Sophie. Costretti a trasferirsi sotto lo stesso tetto, col passare del tempo i due finiranno per innamorarsi l'uno dell'altra.

