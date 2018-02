The Kolors/ Video, “Frida (mai, mai, mai)”: la grinta di Stash strega il Festival (Sanremo 2018)

The Kolors a Sanremo 2018 con “Frida (mai, mai, mai)”, video. La grinta di Stash all'Ariston per la seconda esibizione nella terza serata del Festival. Le ultime notizie sulla band

The Kolors a Sanremo 2018

I The Kolors tornano stasera sul palco dell'Ariston per la terza serata del Festival di Sanremo 2018. Il loro brano “Frida (Mai, mai, mai)” era fra i più attesi del pubblico italiano, orecchiabile e pulito, dal ritornello che si ricorda con estrema facilità. Un'impresa non da poco per la boy band, dato che si tratta della loro prima esperienza in italiano e ben distante dalla lingua inglese che hanno voluto adottare finora per il loro repertorio. La canzone dei The Kolors ha sottolineato così anche nel titolo, richiamando alla mente una delle pittrici più rivoluzionarie di tutti i tempi, il proprio moto artistico e la decisione di maturare rispetto agli esordi, gli stessi che li hanno visti vincenti nel talent Amici di Maria De Filippi. La decisione della band assume quindi i contorni di un proposito forte per il futuro, quel desiderio di rientrare nei canoni della musica italiana e di uscire dai confini delineati dai molteplici talent musicali. I The Kolors non sono infatti i primi ad aver affrontato il proprio debutto nel mondo della musica in lingua inglese, per poi dirigersi verso tutt'altri lidi. Sul palco con un'energia significativa ed una grinta valorizzata dalla voce del frontman Stash Fiordispino, la band è riuscita ad arrivare dritta agli spettatori presenti all'interno dell'Ariston. Un'esibizione che alla fine ha fatto dimenticare persino l'errore di Michelle Hunziker, che ha sbagliato a pronunciare il nome di Stash, facendolo diventare più americanoide.

THE KOLORS A SANREMO 2018: I VOTI DOPO LA PRIMA SERATA

Grinta ed energia sono caratteristiche che sono sempre state riconosciute ai The Kolors, che durante la prima serata del Festival di Sanremo 2018 hanno potuto godere di una vittoria a metà. La band si è posizionata infatti in fascia gialla, nel limbo sanremese che li annovera fra i 'ni' grazie al verdetto della giuria demoscopica. Le contestazioni da parte dei telespettatori che hanno assistito alla kermesse da casa non sono di certo tardate ad arrivare, spinte dai social sempre più infuocati. Il verdetto della giuria di prescelti tuttavia si è adeguato alla perfezione con l'impressione avuta dagli spettatori che hanno potuto invece seguire la manifestazione dal vivo, dato che durante l'annuncio della classifica sembra che non ci siano stati troppi borbottii.

Un punto a favore dei bookmakers italiani quindi, che nella loro personale classifica avevano posizionato i The Kolors fra gli sfavoriti rispetto a nomi di più ampia risonanza, come quelli di Ermal Meta e Fabrizio Moro. Difficile stabilire adesso se la band riuscirà a superare lo scoglio della giuria demoscopica o manterranno un andamento stabile nel corso delle diverse serate, visto che il televoto potrebbe spingere i fan dei The Kolors a mettere in risalto i loro beniamini.

