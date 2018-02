Tina Cipollari e Domenico/ Uomini e Donne: il bacio del cavaliere alla dama scatena le polemiche

Bacio per Tina Cipollari e Domenico nella puntata odierna del trono over di Uomini e Donne: il cavaliere continua a corteggiare, con modi piuttosto decisi, la bionda opinionista.

08 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Tina Cipollari

Nuovo appuntamento con il trono over di Uomini e Donne. Alle 14.45, le dame e i cavaliere del programma di Maria De Filippi torneranno in onda per una puntata ricca di colpi di scena. Ad aprire la puntata, però, saranno Tina Cipollari e Domenico. Il cavaliere continua ad avere un debole per Tina e, dopo aver cercato di conquistarla nei precedenti appuntamenti, tornerà alla carica oggi. Dopo averla inseguita fuori dallo studio bloccandola per evitarle di tornare in studio, il cavaliere oggi andrà oltre. Tina Cipollari, al suo solito posto, cercherà di guardare dalla parte dei cavalieri per evitare d’incrociare lo sguardo con Domenico il quale, però, non ha ancora gettato la spugna. Nella nuova puntata, infatti, Domenico si alzerà e andrà verso Tina a cui ruberà un bacio sulla bocca. Il cavaliere, infatti, bloccherà la bionda opinionista ottenendo ciò che sogna da sempre. Tina, cercherà di fuggire e, alla fine, lascerà lo studio inseguita proprio da Domenico che continuerà a tormentarla.

IL PUBBLICO CONTRO DOMENICO

Tina Cipollari, se da un lato continua a ricevere le critiche dei telespettatori quando si scaglia contro Gemma Galgani, dall’altro lato sta ricevendo il sostegno del pubblico per l’interesse eccessivo che Domenico sta mostrando nei suoi confronti. Sui social, infatti, molti utenti non accettano il modo di fare del cavaliere che, a lungo andare, potrebbe non solo infastidire davvero la bionda opinionista, ma anche farle male. Sono davvero tanti i messaggi contro Domenico da parte di chi invita la redazione a ridimensionare il suo atteggiamento. Cosa succederà, dunque, nelle prossime puntate tra Tina e Domenico? Il cavaliere comincerà a fare dei piccoli passi indietro non infastidendo più la Cipollari? Il pubblico ci spera non gradendo affatto i modi di fare decisi del cavaliere che spera di trovare l’amore in tv.

