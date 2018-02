UN POSTO AL SOLE/ Diego prende le distanze da Rossella, lei concede una possibilità a Patrizio? (8 febbraio)

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 8 febbraio: Diego prende inspiegabilmente le distanze da Rossella, lasciandola amareggiata per il cambiamento privo di motivo.

08 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Un posto al sole torna questa sera su Rai 3 a partire dalle ore 20:40, scontrandosi niente meno che con il Festival di Sanremo. Anche quello odierno sarà un appuntamento ampiamente dedicato alle coppie giovani a partire da Anita e Vittorio: la giovane comincerà il periodo di prova al Vulcano, dove si troverà a collaborare con lo chef Patrizio in quella che, a detta di molti, potrebbe diventare una pericolosa amicizia. Vittorio sarà sempre più invaghito della giovane, cercando di aiutarla ad essere assunta definitivamente nel locale: si troverà presto alle prese con una brutta sorpresa? Sarà questo l'inizio di un nuovo triangolo amoroso? In attesa di scoprire quali sviluppi potrà avere questa vicenda, Rossella non sembrerà affatto interessata a prendere in seriamente in considerazione la richiesta del suo ex. Negli ultimi tempi in lei qualcosa è cambiato e si è sentita vicina a Diego, non solo per aiutarlo a superare con la massima serenità le paure per la sua delicata operazione al cuore.

Un posto al sole: Diego prende le distanze da Rossella

Nell'episodio odierno di Un posto al sole, Rossella continuerà ad esprimere il suo interesse per le condizioni di salute di Diego ma, a sorpresa, lui prenderà le distanze dall'amica. Il fatto resterà privo di spiegazione agli occhi della figlia di Silvia, anche se i telespettatori della soap partenopea non avranno dubbi sulle vere motivazioni di questo cambiamento: si è reso conto di provare qualcosa per la giovane e non vuole far soffrire Diego? Giovanna procederà con le indagini, cercando di sfruttare Salvo per incastrare Gaetano una volta per tutte l'usuraio. I rischi che il rapitore di Bianca non collabori saranno forti: riuscirà la brava poliziotta a convincerlo ad aiutarla? Tra i tanti problemi, ci sarà spazio anche per qualche divertente siparietto che coinvolgerà Otello: Serena cercherà, infatti, di sfruttare il suo simpatico vicino di casa con le colleghe, mentre Renato farà qualche spesa di troppo...

