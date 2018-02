UNA ANNO DA LEONI/ Su Rai 2 il film con Steve Martin e Jack Black (oggi, 8 febbraio 2018)

Un anno da leoni, il film in onda su Rai 2 oggi, giovedì 8 febbraio 2018. Nel cast: Steve Martin, Jack Black e Owen Wilson, alla regia David Frankel. La trama del film nel dettaglio.

08 febbraio 2018

il film comico in prima serata su Rai 2

NEL CAST ANCHE STEVE MARTIN

Un anno da leoni, il film in opnda su Rai 2 oggi, giovedì 8 febbraio 2018 alle ore 21.05. Una pellicola comica e d'avventura che ha potuto contare sulla regia di David Frankel, regista statunitense che ha portato al successo film come Il matrimonio che vorrei, Il diavolo veste Prada ed Io e Marley. Protagonista del film è Steve Martin, che nel film interpreta il personaggio di Stu Preissler. Martin è un attore americano principalmente noto per i suoi ruoli da protagonista in diverse pellicole cinematografica di successo. Tra queste ricordiamo Looney Tunes: Back in Action, Un ciclone in casa, Il ritorno della scatenata dozzina, La pantera rosa e Billy Lynn - Un giorno da eroe. Negli Stati Uniti è considerato uno degli interpreti comici più in gamba di tutti i tempi. La produzione di Un anno da leoni ha fatto affidamento sulla professionalità di Howard Franklin, noto regista americano che ha curato la sceneggiatura del film. Gran parte del film è stato girato in Canada e poco dopo la sua uscita al cinema è stato pubblicato il romanzo omonimo edito in Italia dalla Newton Compton. Nel nostro Paese la pellicola è approdata nel giugno del 2012, con circa otto mesi di ritardo rispetto alla programmazione americana. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

UN ANNO DA LEONI, LA TRAMA DEL FILM COMICO

I protagonisti del film, Bred, Stu, Kelly ed Ellie, sono grandi appassionati di birdwatching, una disciplina molto suggestiva che consiste nello stare a contatto con la natura, osservando e studiare li uccelli. I quattro partecipano alla North American Big Year, una sorta di Gran Premio di birdwatching che durerà ben dodici mesi. Durante l'anno tutti i concorrenti dovranno tentare di osservare più uccelli possibili per aggiudicarsi l'ambito premio finale. La gara permetterà loro di rivedere le loro rispettive vite, modificandone (nel finale) radicalmente priorità e caratteristiche.

