UNA VITA/ Cayetana e l'interesse morboso per Teresa: sarà presto amore? (Anticipazioni 8 febbraio)

Anticipazioni Una Vita, puntata 8 febbraio: Cayetana nutre un interesse morboso nei confronti di Teresa, dando l'impressione di provare per lei più di una semplice amicizia.

08 febbraio 2018 Redazione

Una Vita

È un periodo molto fortunato per Una Vita, la telenovela spagnola in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14:10 su Canale 5. Negli ultimi giorni, infatti, gli ascolti stanno ottenendo ottimi risultati, riuscendo persino a fare meglio del programma più visto del pomeriggio Mediaset ovvero Beautiful. Il merito è senza dubbio dell'amore impossibile di Mauro e Teresa ma anche dell'entrata in scena della famiglia Valverde, che sta interessando soprattutto grazie al suo misterioso maggiordomo Simon, interpretato da Jordi Coll. E proprio i preparativi per la festa del colonnello desterà grande preoccupazione in Victor e Maria Luisa: dopo la sparizione di Sara, infatti, la coppia si troverà sommersa dal lavoro alla Deliciosa e avrà bisogno d'aiuto. Sarà allora che arriverà Julio, chiedendole di essere assunto alla pasticceria e, senza pensarci due volte, Maria Luisa accetterà e gli darà un nuovo lavoro insieme ad altri due uomini. In vista del banchetto i problemi sembreranno risolti ma...

Una Vita: Cayetana e il suo affetto morboso per Teresa

Nella puntata di Una Vita di ieri, Cayetana ha cominciato a ricordare qualche dettaglio del suo passato dopo la visione di una cicatrice nell'addome di Teresa. Per questo si confronterà con l'amica, informandola di avere la sensazione di conoscerla da molto tempo. La Sotelo Ruz continuerà a mostrare una sorta di affetto morboso verso Teresa, arrivando persino a rivelarle di volerla avere tutta per sé: cosa le passerà davvero per la testa? Sarà solo un sincero affatto e l'amicizia si trasformerà presto in amore? Felipe resterà fermo nella sua intenzione di troncare con Huertas e cercare di recuperare il terreno perduto con Celia. Ma la richiesta di perdono a quest'ultima non sembrerà avere le conseguenze sperate dall'avvocato: per lei sarà difficile dimenticare le umiliazioni subite, anche perché Huertas continuerà a muoversi indisturbata all'interno di Acacias 38.

