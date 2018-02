Ultimo, Niccolò Moriconi/ Video, Il ballo delle incertezze: canzone che punta all'effetto "wow" (Sanremo 2018)

Tra le Nuove proposte del Festival di Sanremo 2018 c'è anche il rapper Ultimo, al secolo Niccolò Moriconi, con la canzone "Il ballo delle incertezze".

Ultimo, Niccolò Moriconi a Sanremo 2018

Il ballo delle incertezze è il brano scelto dal rapper Ultimo per il Festival di Sanremo 2018. Il giovane artista romano dal nome anagrafico Niccolò Moriconi, ha scelto per la sua esperienza nelle Nuove Proposte un brano intenso dedicato a chi ha all'orizzonte un domani incerto, una canzone dall'effetto "wow", come ha sottolineato il cantante. Il prossimo 9 febbraio, in occasione della serata dedicata ai duetti, l'artista pubblicherà inoltre il suo nuovo disco Peter Pan, il secondo della sua carriera e prodotto grazie all'etichetta Honiro. La sua partecipazione a Sanremo 2018 aprirà inoltre le porte a una serie di concerti live che lo vedranno impegnato il prossimo maggio, il suo primo tour con cui toccherà diverse città italiane. La data zero è prevista infatti il 4 maggio a Bologna, mentre la doppia data romana, già sold out, avrà luogo all'Atlantico Live il 12 ed il 13 del mese.

Dallo stile chiaramente hip hop arricchito da intuizioni del cantautorato italiano, Ultimo ha già vinto diversi contest come solista emergente dell'hip hop del nostro Paese, pubblicando il suo primo singolo Chiave nel 2017 e aprendo il concerto il Fabrizio Moro alcuni mesi più tardi, per la data romana dell'artista.

Ultimo (Niccolò Moriconi), il favorito dai bookmakers

In queste ultime ore Ultimo è stato sottoposto al vaglio dei bookmakers che stanno raccogliendo le scommesse e le preferenze per il vincitore del Festival di Sanremo 2018. L'attenzione è concentrata sul duo Ermal Meta e Fabrizio Moro, che parteciperanno fra i Big con la loro Non mi avete fatto niente. Ultimo tuttavia ha il vanto di essere il super favorito per la sezione Nuove Proposte, quasi una certezza secondo il punto di vista di Snai. Eurobet prevede invece la sua vittoria con 1,90, una quota che non sorprende di certo chi ha già notato le qualità artistiche del giovane cantautore hip hop e che gli permette di staccare di molto i suoi rivali.

Ultimo supera infatti sia per Snai che per Eurobet il rapper Mudimbi, che si ferma a quota 4,00 ed a cui seguono Leonardo Monteiro a 5,00 e Morkoeilcane a 6,00 (Snai) e a 4,00 (Eurobet). Le possibilità che Ultimo riesca a vincere sono quindi altissime per i bookmakers, soprattutto per Eurobet che rispetto al 'rivale' Snai sembra nutrire qualche certezza in più rispetto alla sua vittoria finale.

La canzone con Giancarlo Giannini

Nato a Roma nel gennaio del '96, Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, muove i suoi primi passi nel mondo della musica ad appena 8 anni, quando inizia a studiare musica al Santa Cecilia. Scrive le sue prime canzoni ad appena 14 anni, riuscendo ad unire il cantautorato ai sound più moderni del clima hip hop. Vince nel 2016 il One Shot Game Mi-Edition, che gli permette di entrare a far parte della scuderia della Honiro Label, la stessa che rappresenta artisti come Briga, Sercho e Mostro. Il suo primo singolo è del 2015, dal titolo Un uomo migliore ed in cui è presente la voce di Giancarlo Giannini, una veste inedita per l'attore italiano. Il brano segna inoltre una svolta nei contenuti scelti da Ultimo, che abbandona il panorama romantico dell'amore e dei ricordi per concentrarsi sulla quanto accaduto a Fabrizio Corona. Nelle ultime settimane, Ultimo è stato ospite di diverse trasmissioni televisive, fra cui Domenica In, dove si è esibito con il suo brano sanremese Il ballo delle incertezze.

