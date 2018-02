Uomini e Donne/ Angela e Paolo pronti alla convivenza? Le prime rivelazioni dopo la scelta (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Angela Caloisi e Paolo Crivellin, dopo la scelta arriva la convivenza? Le dichiarazioni della nuova coppia.

08 febbraio 2018 Anna Montesano

Angela Caloisi e Paolo Crivellin

Potrebbe essere Nicolò Brigante il prossimo a fare la sua scelta nello studio di Uomini e Donne. Le ultime dichiarazioni del tronista fanno infatti credere che l'attrazione e il sentimento nascente per Virginia Stablum lo porteranno a sceglierla molto presto. Intanto c'è chi si sta godendo questi primi giorni da vera coppia: Angela Caloisi e Paolo Crivellin, dopo 5 mesi nello studio di Canale 5, sono felici insieme, tanto che i fan iniziano a chiedersi se i due abbiamo in progetto di andare a convivere. Angela e Paolo potrebbero infatti decidere di iniziare la convivenza per potersi vivere al 100%, senza ostacoli e distanze. Sarà così? Dalle dichiarazioni rilasciate dopo la scelta dai due, gli indizi non mancano. "Non sapevo a che cosa andavo incontro. - esordisce infatti Angela ai microfoni di Witty - Abbiamo scoperto una complicità che nemmeno pensavamo di avere. Pensavamo di essere molto diversi l'uno dall'altro e invece ci siamo ritrovati ad essere molto più simili di quello che pensavamo".

ANGELA E PAOLO, LE PRIME DICHIARAZIONI DA "COPPIA"

Angela Caloisi, dopo la scelta a Uomini e Donne, racconta infatti tutte le sue sensazioni: "Quando ho letto che Paolo mi stava aspettando, ho detto forse mi sta aspettando per la scelta, però siccome lui mi ha riservato una marea di sorprese nel corso di questo trono ho pensato anche che non fosse così e che c'era un altro ostacolo, invece non è stato così. - e continua - Finchè sei dentro al programma ha sempre dubbi sulla sincerità dell'altro, invece poi ci siamo resi conti di quanto entambi lo volevamo e che nessuno dei due stava facendo cose forzate". Anche Paolo Crivellin racconta le sue sensazioni e la voglia di vivere Angela fuori da questo contesto: "La cosa più banale è quella che si fa in tutte le coppie, qui non puoi mandare un messaggio, fare una telefonata e infatti ora la cosa strana sarà tornare alla quotidianità e viversi in maniera più semplice possibile".

© Riproduzione Riservata.