Uomini e Donne/ Anticipazioni, Gemma contro Giorgio: l'accusa shock della dama! (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Giorgio "specula" sui sentimenti di Gemma? La dama, furiosa e in lacrime, accusa Manetti e le cose peggiorano.

08 febbraio 2018 Anna Montesano

Gemma Galgani e Giorgio Manetti

Continuano ad essere difficili le cose per Gemma Galgani nello studio di Uomini e Donne. Per la dama del Trono Over più amata e discussa di sempre, è arrivato nello studio di Canale 5 un nuovo brutto colpo e ancora a causa di Giorgio Manetti. Una dichiarazione fatta in una recente intervista ha portato la Galgani a sperare che Giorgio l'abbia davvero amata e che per loro ci sia una speranza concreta di ritorno. Ma in studio Giorgio ha ritrattato quelle parole nel corso delle ultime registrazione, dichiarando che lui e Gemma non potranno mai tornare insieme e lasciando la dama in un fiume di lacrime. "Non speculare sui miei sentimenti" ha allora chiesto Gemma a Giorgio, convinta che, a questo punto, il cavaliere faccia certe dichiarazioni soltanto per alimentare il gossip che su loro è sempre molto forte.

IDA COME GEMMA: UNA NUOVA STORIA "TORMENTATA" IN STUDIO

Ma nello studio di Uomini e Donne, oltre a quello di Gemma Galgani e Giorgio Manetti si sta creando un altro vero e proprio fenomeno che coinvolge un'altra dama: Ida Platano. Nelle ultime puntate, Ida ha fatto molto discutere per il suo comportamento con alcuni cavalieri e, in primis, con Riccardo. Pur avendo dichiarato di voler proseguire nella conoscenza con solo questo cavaliere, la dama ha invece frequentato Sossio Aruta, sentito Angelo e conosciuto anche un altro cavaliere giunto in studio per lei, Gianluca. La conoscenza è alla fine proseguita soltanto con Riccardo ma nel corso dell'ultima registrazione le cose sono peggiorate, portando Ida a lasciare lo studio seguita da Angelo e dallo stesso Riccardo. Come quella di Gemma e Giorgio, anche quella di Ida e Riccardo sta tenendo il pubblico con il fiato sospeso.

