Uomini e Donne Oggi/ In onda il Trono Over, Gemma in lacrime per Giorgio: colpa di un'intervista! (Trono Over)

Uomini e Donne, oggi 8 febbraio 2018 in onda il trono Over. Gemma Galgani ancora in lacrime in studio per Giorgio Manetti: tutto a causa di un'intervista rilasciata del cavaliere!

08 febbraio 2018 Anna Montesano

Gemma Galgani e Giorgio Manetti

Dopo la scelta di Paolo Crivellin e due puntate dedicate ai tronisti, oggi Uomini e Donne riparte con dame e cavalieri del Trono Over. A dare il via alla puntata è ancora una volta Domenico, che torna all'attacco, strappando anche un bacio a Tina Cipollari. Poi si torna a Gemma Galgani e nel video post puntata la dama torna ad accusare Tina di influenzare Giorgio Manetti nelle sue scelte. La dama arriva poi in studio ed è quasi commossa a causa di un'intervista che Giorgio ha rilasciato di recente e nel quale parla proprio di lei. In questa il cavaliere parla di sentimenti provati per la Galgani quando stavano insieme, di amore, dichiarazione che ha turbato Gemma che quindi, in forza di tali parole, trova ancora di più che sia la Cipollari il motivo di questo cambiamento.

BENINO E CLARA LASCIANO UOMINI E DONNE

Giorgio Manetti nega di aver parlato di amore e parla di parole stravisate o comunque modificate dai giornalisti. Gemma mostra allora a Giorgio un braccialetto regalatole dalla sorella con scritto “Mainagioia”, Domenico intanto le porta un fazzoletto per asciugare le lacrime mentre Giorgio la tranquillizza. gemma ribadisce le sue speranze di un ritorno ma Tina sbotta e le inveisce contro. Gemma dopo balla con Giorgio e qui i due si chiariscono meglio. Si continua poi con una bellissima parentesi dedicata a Benino e Clara: i due si sono sentiti spesso e visti per una giornata, oggi lui dichiara di essersi trovato davvero bene e di voler continuare fuori dallo studio. Così consegna un mazzo di fiori alla dama che accetta di uscire con lui tra i grandi applausi del pubblico.

