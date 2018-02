Virginia Raffaele a Sanremo 2018/ L'imitazione della Hunziker e della Vanoni, Baglioni diventa... Belen!

Virginia Raffaele ospite a sorpresa della terza serata del Festival di Sanremo 2018 oggi 8 febbraio 2018: la comica spunta a sorpresa tra il pubblico dell'Ariston

Virginia Raffaele (LaPresse)

Era nell’aria da diversi giorni ed eccola sul palco dell’Ariston: Virginia Raffaele ospite della terza serata del Festival di Sanremo 2018, oggi 8 febbraio 2018. Co-conduttrice nella sessantaseiesima edizione, nel 2016 al fianco di Carlo Conti, Gabriel Garko e Madalina Ghenea, la celebre comica e imitatrice lo scorso anno ha partecipato come ospite speciale nel corso della quarta serata, imitando l’attrice Sandra Milo. Negli ultimi giorni si è parlato molto di una sua partecipazione ma non erano giunte conferme dai vertici della celebre kermesse sanremese, con il direttore artistico Claudio Baglioni che non ha mai aperto, nè tanto meno chiuso, ad una sua apparizione certa. In particolare, oggi è stato riportato che Virginia Raffaele poteva essere l'ospite della quinta e ultima serata del Festival, in programma sabato 10 febbraio 2018. E invece eccola spuntare tra il pubblico dell'Ariston, con tanto di intervento comico sul palco.

L'IMITAZIONE DELLA HUNZIKER

Invocata a grande voce dal pubblico presente al teatro Ariston, Virginia Raffaele è salita sul palco insieme al direttore artistico Claudio Baglioni e ha iniziato il suo numero comico, conquistando la platea. Non sono mancate le frecciatine allo stesso cantautore e ‘dittatore’ artistico: “Sei come il vino: ogni anno che passa, invecchia”, “Abbiamo la storia del Novecento: guardate che stile, sembri lo zio di Gianluca Vacchi”. E non potevano mancare le imitazioni, questa volta molto azzeccate: la protagonista di "Facciamo che io ero" ha infatti imitato Michelle Hunziker, conduttrice del programma insieme a Pierfrancesco Favino, e la stessa Ornella Vanoni, tra i venti big in gara con "Imparare ad amarsi" (insieme a Bungaro e Pacifico). Numero di imitazione nel quale si è cimentato lo stesso Baglioni, imitando Belen Rodriguez, uno dei cavalli di razza della stessa Virginia Raffaella.

