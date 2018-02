ALESSIA MARCUZZI/ Sbotta contro Eva Henger: "Adesso è troppo facile sparlare di tutti" (Isola dei famosi 2018)

Alessia Marcuzzi si è espressa duramente contro Eva Henger attraverso i social network ammettendo di non avere gradito le sue dichiarazioni all'Isola dei famosi 2018.

L'intervista di Alessia Marcuzzi ad Eva Henger nella puntata dell'Isola dei famosi 2018 continua a scatenare critiche sui social network. Molti telespettatori hanno infatti accusato la conduttrice di non avere trattato con professionalità la questione, evidenziando in modo chiaro la sua contrarietà alla ex isolana. Tali critiche ieri avevano portato una prima dichiarazione della Marcuzzi che, su Instagram, aveva chiesto a coloro che si erano espressi contro il suo lavoro di smettere di seguire il programma. Ma anche nelle ultime ore questo botta e risposta è proseguito e, più che in passato, la conduttrice si è espressa in modo esplicito con Eva Henger ammettendo di non avere affatto gradito le sue dichiarazioni pubbliche. "A me non è piaciuto il suo modo di fare, dovevo fingere? Mai". In risposta ad un'altra critica, Alessia ha ulteriormente precisato: " Io sono fedele a me stessa e faccio questo lavoro con onestà da 25 anni. Figurati se mi faccio rovinare le giornate per così poco (...) Adesso è troppo facile parlare e sparlare di tutti, ah... la visibilità quanto può incattivire le persone!"

Alessia Marcuzzi vs Eva Henger: basta argomento in televisione!

Le dichiarazioni di Alessia Marcuzzi nei social network proseguono con la precisazione di quanto accadrà nelle prossime puntate dell'Isola dei famosi. Dopo il polverone scatenato dalla scorsa diretta, lei e la produzione hanno deciso di non parlare pià dell'argomento, che dovrà essere d'ora in avanti essere affrontato nelle opportune sedi. Lo stesso Francesco Monte, del resto, aveva già annunciato di non avere intenzione di partecipare al programma, evitando il confronto mediatico con Eva Henger per un tema tanto delicato. Le dichiarazioni di Alessia Marcuzzi hanno trovato l'appoggio anche di Mara Venier, Gabriele Parpiglia e Stefano De Martino che hanno aggiunto il proprio like ai commenti della conduttrice. La Venier ha inoltre voluto precisare: "Lasciali parlare... tutto torna... ti voglio bene".

