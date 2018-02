ALICE CAIOLI/ Video, "Specchi rotti": primo posto in classifica per la giuria demoscopica (Sanremo 2018)

Alice Caioli, video: "Specchi rotti": ha raggiunto il primo posto in classifica per la giuria demoscopica, questo la porterà alla vittoria delle Nuove Proposte? (Sanremo 2018)

Alice Caioli, Sanremo 2018

Salita sul palco del Festival di Sanremo 2018 come ultima delle concorrenti delle Nuove Proposte, Alice Caioli è riuscita a conquistare la giuria demoscopica ed a raggiungere il primo posto sul podio. La giovane cantante ha scelto di presentare il suo nuovo brano Specchi rotti, che la vede cantautrice al fianco di Leonardo Monteiro. Un testo con cui l'artista ha deciso di raccontare il legame con il padre, complesso e fatto di riflessi inaspettati, fragilità ed emozioni che guardano verso il profondo dell'animo umano. Impossibile non notare una forte componente soul nella voce di Alice Caioli, che con una dualità di ritmi è riuscita ad unire i sound esplosivi del ritornello a ritmiche più soft del resto del brano. Una doppia strada visibile anche nel contenuto del testo, in cui l'autrice alterna una parte di sé ancora bambina ad una donna che vuole emergere e che si ritrova a muovere i primi passi verso un'affettività più complessa. La duplice visione è visibile inoltre nell'alternanza di sogni e realtà, ma donata anche dagli elementi particolari del vestito scelto per la sua esibizione.

Il look scelto dall'artista per questa sua prima serata sanremese è infatti degno della città dei fiori, bianco e puro ed assolutamente lungo, con dei ricami fiorati che si sposano alla perfezione con l'eleganza imposta dall'atmosfera di Sanremo 2018. Particolare la scelta del tessuto, un'alternanza di elementi più trasparenti ad altri dalla trama fitta, come il collo a giro del tip ed i volantes laterali, dal richiamo moderno.

ALICE CAIOLI, UNA VOCE IMPORTANTE ACCOMPAGNATA DA UN TESTO PROFONDO

Una voce importante accompagnata da un testo profondo: questo il riassunto dell'esibizione di Alice Caioli al Festival di Sanremo 2018. La cantautrice è riuscita a mostrare con semplicità ed allo stesso tempo profondità una grande fetta del proprio vissuto interiore, grazie alla sua Specchi rotti. Una canzone significativa che si adatta alla tematica relazionale più volte scelta dai concorrenti della kermesse italiana, ma rivisitata in chiave inedita e moderna. A discapito della sua giovane età, Alice Caioli è riuscita ad arrivare diretta al pubblico del nostro Paese grazie ad una forte componente matura, visibile nel timbro pulito della sua voce e della sua esperienza artistica. Forte di partecipazioni ad altri format musicali, salire sul palco di Sanremo 2018 le ha permesso di salire quel gradino che la allontana di molto dall'ultima esperienza ad X Factor.

Il verdetto della giuria demoscopica, che l'ha voluta in cima alla classifica, non può che trovare un riscontro positivo anche dal pubblico da casa, che sui social ha applaudito virtualmente alla performance della Caioli. La concorrente ha tutte le carte in regola per continuare a mantenere il primato nel concorso canoro, anche se potrebbe perdere punti di fronte a quella fetta di telespettatori che preferisce toni più disimpegnati per le Nuove Proposte.

© Riproduzione Riservata.