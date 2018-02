ANDREA AMATO / Chi è l'ex marito di Paola Turci? "Presto ci siamo resi conto che eravamo troppo diversi"

Andrea Amato è l'ex marito di Paola Turci, sposato nel 2010 con una cerimonia ad Haiti, esattamente a sei mesi dal terremoto che ha distrutto l'isola.

09 febbraio 2018 Fabiola Iuliano

Paola Turci

Paola Tuirci , oggi apparentemente single, continua a mantenere il più stretto riserbo sulla sua vita sentimentale, ma in passato, precisamente nel 2010, è volata fino ad Haiti per sposare Andrea Amato, giornalista radiofonico di R101. La loro relazione è naufragata solo due anni dopo, ma nel ricordare le sue nozze, in un articolo pubblicato da Vanity Fair all'indomani del matrimonio, Paola Turci ha commentato così quell'indimenticabile giorno: "La mattina alle 7, nella chiesa dell'ospedale, non c'erano amici e parenti (con loro festeggeremo in Italia), ma i volontari, i malati, i carabinieri che supportano padre Rick e la Fondazione Rava", ha ammesso la cantante, che ha scelto di sposarsi ad Haiti esattamente a sei mesi dal terremoto che ha devastato l'isola. "E poi c'era mia sorella Francesca (...) e le bambine che ho adottato a distanza tre anni fa, Erlanda e Miriam. L'unica vanità femminile che mi sono concessa è un abito di Stephan Janson e le scarpe Le Silla, che dopo la cerimonia mi sono tolta per fare un concerto in mezzo alle baracche degli slum".

La dolorosa separazione

Raggiunta da Sara Faillaci di Vanity Fair, Paola Turci non ha nascosto i suoi sentimenti di fronte alla fine del suo matrimonio con Andrea Amato: "È stato un periodo difficile, l'idea che questa promessa si fosse infranta mi ha fatto male. Mi ha mandato in crisi come una credente va in crisi", ha ammesso la cantante, che ha rivelato, inoltre, i motivi alla base della loro rottura: "Non mi sono sposata per il vestito o per la festa, ma perché la fede chiedeva quello. Purtroppo il dogma può essere pericoloso. È stata una scelta affrettata: io e Andrea ci conoscevamo poco, e presto ci siamo resi conto che eravamo troppo diversi, che non potevamo andare d'accordo. Non ero felice ma mi dicevo che dovevo restare con lui". In seguito alla fine del suo matrimonio con Andrea Amato, Paola Turci si è legata sentimentalmente a un altro uomo, Francesco, un architetto incontrato quasi per caso mentre si trovava in vacanza in Puglia; oggi, però, sembrerebbe libera da ogni legame, tanto da aver scatenato, con una recente intervista concessa a Vanity Fair, un pettegolezzo sul suo orientamento sessuale: "Sorrido, quando qualcuno si chiede se io lo sia. Come domandare: 'A te piace stare sopra o sotto? Ti piace dormire con il cuscino o senza?'. Ma cosa importa, quelli sono dettagli. Come fai l’amore è roba da chiedere?"

© Riproduzione Riservata.