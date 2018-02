ANNALISA DUETTO CON MICHELE BRAVI/ Il mondo prima di te: finale a sorpresa? (Sanremo 2018)

Annalisa e Michele Bravi canteranno insieme "Il mondo prima di te" nella quarta serata del Festival di Sanremo 2018, in onda venerdì 9 febbraio su Rai 1.

Annalisa e Michele Bravi (Instagram)

Michele Bravi è la scelta di Annalisa per la serata duetti del Festival di Sanremo 2018, per interpretare la sua “Il mondo prima di te”. Il giovane artista non è nuovo dell'Ariston, dato che la sua canzone “Il diario degli errori” gli ha permesso di conquistare il quarto posto in classifica nella precedente edizione. Amato dal pubblico dei giovanissimo, Michele Bravi è fra gli artisti più attesi dai fan umbri, che non vedono l'ora di assistere alla sua performance. I due cantanti hanno provato a lungo il loro duetto, come annunciato negli scorsi mesi sui social, un momento che Bravi ha colto con ironia, ipotizzando di concludere la propria performance con una spaccata (clicca qui per vedere il post su Instagram). La sinergia fra Bravi e Annalisa non sarà di certo una novità per i fan, che hanno già avuto modo di vederli gomito a gomito grazie alla recente esperienza di Amici di Maria De Filippi. Diversi nell'approccio e nel percorso musicale, il contributo di Bravi alla canzone di Annalisa non potrà che arricchirla di quel sound che rimane al di fuori dello stile musicale della giovane concorrente.

IL MONDO PRIMA DI TE NELLA CLASSIFICA DI SANREMO 2018

Annalisa è riuscita a conquistare uno dei primi posti nella classifica del Festival di Sanremo 2018 grazie alla sua esibizione della prima serata. La cantante ha infatti ottenuto un posto nella fascia blu, quella dei migliori, salvo poi scendere fino alla gialla grazie al voto annunciato dalla sala stampa nell'appuntamento successivo della kermesse. Un'altalena prevedibile se si considera la diversa visione fra le due giurie, a cui bisognerà aggiungere anche le altre due votazioni. Annalisa del resto potrebbe conquistare con tutta tranquillità uno dei primi posti nella classifica di quest'edizione, se solo si considera che i bookmakers vedono la sua vittoria come fra le più probabili. Per la Snai infatti la quota della cantante è di 10 punti, mentre per la Sisal di 7.50, al di sopra di quanto assegnato a Noemi (13.00 e 9.00). È possibile quindi che Annalisa riesca a dare la spinta giusta al proprio brano grazie a Michele Bravi, che le permetterà con il suo stile inconfondibile di rendere più completa la sua performance.

ANNALISA E MICHELE BRAVI INSIEME AD AMICI

Michele Bravi è considerato di certo uno dei giovani artisti più apprezzati dal pubblico italiano. La sua presenza al Festival di Sanremo 2018 rappresenta quindi la visione delle nuove generazioni, le loro inclinazioni musicali, senza considerare l'indiscussa bravura dell'artista umbro. Quest'anno Michele Bravi ha inoltre fatto quel salto di qualità professionale che da ex concorrente di un talent show lo ha promosso a coach di Amici di Maria De Filippi. L'esperienza sarà di certo significativa per il percorso di Bravi, anche se nelle ultime puntate ha dovuto affrontare uno scontro con Luca Vismara, uno dei concorrenti dell'edizione attuale del talent di Canale 5. Lo scorso mese è stato invece ricevuto dal Presidente Mattarella presso il Quirinale, a distanza di alcuni mesi dal precedente incontro. L'incontro con il Presidente ha permesso infatti a Bravi di condividere uno degli aspetti più attuali della vita dei giovani e giovanissimi, sempre più concentrati sui social anche dal punto div ista dell'educazione.

© Riproduzione Riservata.