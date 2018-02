Alex Migliorini e Alessandro D'Amico/ Uomini e donne, ospiti in studio per i loro 3 mesi d'amore

Uomini e Donne, nella registrazione del trono classico con Sara, Nilufar, Nicolò e Mariano, ospita anche le coppie Alex Migliorini - Alessandro D'Amico, Paolo Crivellin - Angela Caloisi

09 febbraio 2018 Sebastiano Cascone

Alessandro D'Amico e Alex Migliorini (Uomini e Donne)

Oggi, venerdì 9 febbraio 2018, si registreranno le nuove puntate del trono classico di Uomini e Donne con gli sviluppi delle storie dei quattro tronisti in carica, Nilufar Addati, Sara Affi Fella, Mariano Catanzaro e Nicolò Brigante (sarà andato a riprendere Marta Pasqualato per riaverla nel parterre delle sue corteggiatrici?!). Per aumentare l'attesa dei fan, l'autrice Raffaella Mennoia ha annunciato, in diretta, i nomi di due graditissimi ospiti della registrazione: Alex Migliorini e Alessandro D'Amico che, proprio in queste ore, hanno pubblicato una serie di Instagram Stories, in treno, direzione Roma, con l'amica Angela Caloisi, che sarà, in trasmissione, assieme, al neo fidanzato, Paolo Crivellin, per raccontare retroscena inediti della loro frequentazione lontano dalle telecamere. Le fan più attente avranno sicuramente notano che l'ex tronista e la sua scelta sono inseparabili come testimoniano alcuni scatti, circolati sui social, che comprovano il fatto che, ieri sera, erano assieme, con le loro mani intrecciate ed i bracciali in bella vista. Chissà se saranno gli unici protagonisti di questo speciale appuntamento con il talk dei sentimenti di Maria De Filippi. A più tardi con tutti gli aggiornamenti.

ALEX MIGLIORINI E ALESSANDRO D'AMICO DOPO UOMINI E DONNE

Alex Migliorini e Alessandro D'Amico sono innamorati e molto uniti anche dopo Uomini e Donne. Ribattezzati 'topini' dalle fan, i due ragazzi condividono sui social i momenti più importanti del loro amore e carriera, felici per il grande affetto del pubblico anche a distanza di mesi. Il crossifitter, che si divide tra Milano, Barcellona (dove gestisce un ristorante) e la sua Ischia per stare accanto al fidanzato, è contento di questi mesi trascorsi assieme: "Ero alla ricerca di un anima pura e in Alex ho trovato quella purezza che cercavo da tempo - rivela al Corriere Adriatico - Di lui mi ha colpito subito il sorriso. Quando mi guardava non ci capivo nulla. E continua ad essere così anche ora che viviamo insieme. Poi con le esterne mi sono sempre più convinto che era lui che volevo e l’ho scelto". Alex sta meditando di trasferirsi in Spagna per seguire il compagno sperando di affermarsi come parrucchiere per i vip. In realtà, l'ex tronista del programma di Maria De Filippi si è rivelato un provetto 'uomo di casa' che si occupa di tutte le faccende domestiche tra uno sguardo su Instagram e l'altro. I due ragazzi vivono alla giornata con tutti i pro ed i contro della notorietà ma, magari, non disdegnerebbero la possibilità di farsi conoscere ulteriormente in un reality in stile Grande Fratello Vip o Isola dei Famosi.

