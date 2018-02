Amici 17/ Anticipazioni: Alessandra Celentano si commuove, Rudy Zerbi ancora contro Luca Vismara

Amici 17, anticipazioni e news: Alessandra Celentano commossa per la morte della grande Elisabetta Terabust; Rudy Zerbi si scaglia contro Luca Vismara, ecco perché.

09 febbraio 2018 Valentina Gambino

Amici 17

Alessandra Celentano nella maggior parte dei casi si mostra burbera e scontrosa. La maestra di danza della scuola di Amici 17 però, possiede un cuore d'oro ecco perchè, nel corso degli ultimi daytime del programma, ha voluto radunare gli allievi della scuola raccontando loro un fatto molto doloroso e privato. È infatti venuta a mancare Elisabetta Terabust, una delle più grandi ballerine italiane che la Celentano conosceva bene. Dopo avere raccontato l'accaduto, la prof ha chiesto ai ragazzi di studiare la sua biografia, per capire meglio di che grande persona potesse trattarsi. Per Alessandra, l'ex direttrice del Teatro dell’Opera di Roma era una donna da prendere come esempio: “Purtroppo in questi giorni è scomparsa una grande artista, una delle ballerine più grandi al mondo, che ha fatto la storia della danza.” Alessandra ha poi precisato: “Non so se si vede ma sono emozionata… È stata una guida per me, una donna molto generosa… Ma anche un’amica…”. La commozione della docente di danza è apparsa visibile anche a tutti gli allievi che la stavano ascoltando.

Amici 17, Rudy Zerbi ancora contro Luca Vismara

“L’ira funesta” di Rudy Zerbi pare non riuscire a placarsi. Il professore di canto infatti, ha avuto modo di scontrarsi ancora con Luca Vismara. La vittoria della sfida per il giurato di Tu si que vales, non ha dato alcune dimostrazione di bravura e secondo lui il cantante continua a non avere alcun talento. “Il giorno che fanno un talent show sui chiacchieroni iscriviti perché vinci di sicuro”, ha affermato l’insegnante con intento decisamente provocatorio. Nel corso dell'ultimo speciale del sabato pomeriggio, appena messa da parte la sfida immediata di Daniele, Luca e Rudy Zerbi hanno avuto l'ennesima incomprensione. “Voi vi state cominciando a preoccupare un po’ troppo degli applausi e di quello che vi arriva dal pubblico e meno di quello che fate qui dentro e di quello che vi dicono i professori che sarebbero qui per aiutarvi”, commenta il pof. Pronta la replica di Luca: “Io non posso sentire Zerbi che dice ‘fregatevene del pubblico’ quando mi ha fatto un pi**one di venti minuti dicendomi ‘Luca, ma tu ti guardi quando sei in mezzo al palco che il pubblico (…) non ti guarda?’, (…) mah, allora o guardiamo il pubblico o non guardiamo il pubblico”, Poi Vismara aggiunge: “Perché poi faccio fatica a capire (…), se dice ‘freghiamocene del pubblico’ e poi mi sento fare una lezione tutta su ‘ma ti vedi quando canti se il pubblico applaude o non applaude’ io non capisco niente. Dobbiamo guardare o no?”.

© Riproduzione Riservata.