Antonio Ricci contro Sanremo 2018/ Striscia la Notizia e i “plagi” di Baglioni: nuova minestra tv riscaldata?

Antonio Ricci contro Sanremo 2018: Striscia la Notizia attacca nuovamente il Festival di Claudio Baglioni smascherando sketch e gag già andate in onda altrove.

09 febbraio 2018 Emanuela Longo

Antonio Ricci contro Sanremo 2018

Sull'account Twitter ufficiale di Striscia la Notizia, dallo scorso 7 febbraio si sono interrotti i post destinati al Festival di Sanremo 2018 e contro il padrone di casa Claudio Baglioni. Lo stesso però non si può dire per il Tg satirico in onda nell'access prime time di Canale 5 e che, dall'esordio della kermesse musicale, ha riservato ai suoi telespettatori numerose "perle" con servizi nei quali ad essere stato preso particolarmente di mira è stato ovviamente proprio il canta-conduttore con cui è in corso la polemica con Antonio Ricci. Il vendicativo patron di Striscia non molla la presa ed anche per la nuova puntata di stasera ha annunciato servizi esclusivi su Sanremo 2018, esattamente come avvenuto ieri quando però, a finire nel mirino non è stato solo il cantautore romano ma anche il suo co-conduttore Pierfrancesco Favino. L'occasione è stata rappresentata dallo stacchetto di Favino nella seconda serata nel corso del quale l'attore si è cimentato in un inedito di Federico Garcia Lorca prima di sbizzarrirsi sulle note di Despacito sul palcoscenico dell'Ariston, accompagnato proprio da Baglioni.

ANTONIO RICCI CONTRO SANREMO 2018: I “PLAGI” SMASCHERATI

Così come accaduto nella serata precedente con Michelle Hunziker e con la gag-plagio, anche ieri Striscia la Notizia ha smascherato un'altra "furbata" del Festival di Sanremo di Baglioni, per la gioia di Ricci che proprio non accenna a placare la sua voglia di rivalsa dopo le polemiche dei giorni scorsi. Il Tg satirico, questa volta, ha contestato lo sketch di Pierfrancesco Favino quando si è esibito sulle note di Despacito, il tormentone mondiale, recitandone inizialmente una strofa e facendola passare per un inedito del grande Garcia Lorca, prima di dare spazio alle danze, coinvolgendo anche il padrone di casa. Ebbene, ancora una volta Striscia ha svelato in esclusiva come quella gag, in realtà altro non è che l'ennesimo "plagio" di questo Sanremo 2018 in quanto già lo scorso settembre era stata proposta su Rai 5 nel corso del programma sul premio Campiello. In quell'occasione era stata l'attrice Ottavia Piccolo a cimentarsi in un testo poetico che però altro non era che la traduzione di Despacito. "Se non è un plagio è comunque una strana combinazione", ha Ficarra, volto di Striscia. "Dopo la scenetta della scarpa di Michelle, il direttore accoccolato ci ha riproposto una nuova minestra televisivamente riscaldata", criticava ancora Striscia. Stasera il Tg satirico tornerà con una nuova puntata ricca di rivelazioni sanremesi. Quale altro "plagio" Antonio Ricci smaschererà?

© Riproduzione Riservata.