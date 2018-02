Barbara Palombelli al Grande Fratello 2018?/ “Non so se sarò io a condurlo. La conduttrice ideale è...”

Barbara Palombelli al Grande Fratello 2018? “Non so se sarò io a condurlo”. Però ha già un'idea di chi potrebbe essere la conduttrice ideale... Le ultime notizie sulla regina di Forum

09 febbraio 2018 Sebastiano Cascone

Barbara Palombelli conduttrice di Grande Fratello 2018?

Barbara Palombelli, regina degli ascolti del mattino di Canale 5 con Forum, in una breve intervista, al settimanale Spy, in edicola questa settimana, sembra essere piuttosto possibilista sul valutare un'esperienza professionale inedita, magari, alla guida del Grande Fratello: "Non so se alla fine sarò io a condurlo ma sicuramente pensano ad una edizione particolare del Grande Fratello, un ritorno alle prime due edizioni, in cui si trattava quasi di un'indagine sociologica, una sorta di laboratorio sui giovani di oggi. Per quanto mi riguarda, ho ancora due anni di Forum e devo gestire lo stress". Sarebbe ancora aperto il ballottaggio a due con Belen Rodriguez. Nelle scorse ore, però, la giornalista, spiazzando tutti, con un post su Facebook, ha indicato il nome della possibile padrona di casa del reality di Canale 5, Michelle Hunziker, che, in questi giorni, sta dando grande prova di essere un'artista a tutto tondo, sul palco del Festival di Sanremo 2018: "Complimenti a Michelle Hunziker... ha conquistato tutti: sarebbe lei la conduttrice ideale del prossimo Grande Fratello!" Chissà che la profezia della Palombelli, visti i consensi della showgirl svizzera all'Ariston, non possa diventare realtà...

LE ULTIME INDISCREZIONI SUL GRANDE FRATELLO 2018

Barbara Palombelli, dopo la pubblicazione della notizia di una sua possibile conduzione del Grande Fratello, ha voluto spegnere ogni entusiasmo sul nascere con una secca smentita ai microfoni di Radio Capital: "A me nessuno ha detto niente.Sapete come sono queste cose: sei sempre l’ultimo a saperlo. La proposta generica così non ha senso. Nel caso, vorrebbe dire che vogliono tornare alle origini, al primo Grande Fratello con Daria Bignardi, dove secondo me si analizzavano anche bene le condizioni dei giovani in Italia. Il Grande Fratello del 2000 è una fotografia". Durante l'intervista, la giornalista ha ricordato l'incontro con Rocco Casalino, ex gieffino, ora, responsabile della comunicazione del Movimento 5 Stelle, in prima linea in vista delle prossime elezioni politiche del 4 marzo: "Conducevo su Stream un'altra serata, il venerdì sera, con gli esclusi. Quando capitò a Rocco Casalino, lui, finita la puntata, non mi mollava più, mi diceva 'ma io voglio fare politica con tuo marito'. L'altra sera l'ho incontrato a La7 e gliel'ho ricordato e gli ho detto 'vedi? ci sei riuscito'. Lo dico perché non bisogna sottovalutare il Grande Fratello". Ad oggi, però, i casting della quindicesima edizione proseguono. Che Mediaset voglia prendersi ancora del tempo, per valutare tutte le candidate, e sciogliere definitivamente ogni tipo di riserva?

