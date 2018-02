Chiara Biasi e Simone Zaza si sono lasciati? / La fashion blogger e il calciatore in crisi: ecco gli indizi

Chiara Biasi e Simone Zaza si sono lasciati? La coppia potrebbe essere in crisi. In passato era presente sui social network, ora ha smesso di dichiarare il proprio amore: ecco gli indizi.

Chiara Biasi e Simone Zaza fanno coppia fissa da diversi anni ormai ma qualcosa nelle ultime settimane potrebbe essere cambiato. La fashion blogger amica di Chiara Ferragni in passato aveva più volte annunciato il suo amore per l'ex calciatore della nazionale italiana, seguendolo in ogni suo trasferimento e confessando di avere importanti programmi per il futuro. Il matrimonio sembrava essere nell'aria e qualche follower, notando delle rotondità sospette nella Biasi, aveva persino ipotizzato che ci fosse un bebé in arrivo. Ma negli ultimi giorni qualcosa è cambiato e i fan più attenti della coppia hanno subito notato delle strane novità. Chiara e Simone, che non perdevano occasione di chiacchierare sui social network scambiandosi battute e likes, sono letteralmente spariti e nessuna foto li ritrae insieme da tempo. Si tratta solo di un improvviso desiderio di privacy o c'è sotto dell'altro?

Chiara Biasi e Simone Zaza si sono lasciati?

Oltre all'assenza di foto nelle quali Chiara Biasi e Simone Zaza confermano il proprio amore, alcune dichiarazioni della fashion blogger su Instagram lanciano il sospetto di una possibile crisi (se non una vera rottura) con il calciatore. Qualche giorno fa ha infatti scritto: "Lasciate andare le persone. Chi non vuole restare al vostro fianco, lascia libero uno spazio prezioso per chi a voi non rinuncerebbe mai". E ancora: "Ai primi sintomi bisogna andarsene, lasciare il campo. Tanto non va meglio, va peggio e peggio. Invece la gente non lo sa. La gente spera è continua a stare male". Parole davvero forti che lasciano poco spazio all'immaginazione: mai in passato la bella Chiara si era espressa tanto schiettamente nei confronti di una persona a lei cara. Ed è davvero difficile credere che la persona alla quale ha indirizzato i suoi pensieri non sia Simone Zaza. Per ora i due diretti interessati non si sono espressi ufficialmente su una eventuale rottura.

