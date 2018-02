Chiara Nasti/ La blogger a Striscia La Notizia: "Droga all'Isola dei Famosi? Non mi voglio schierare"

Chiara Nasti raggiunta da Max Laudadio per Striscia la Notizia per la vicenda droga all'Isola dei Famosi: "Francesco Monte? Preferisco non schierarmi..."

09 febbraio 2018 Anna Montesano

Chiara Nasti, Striscia La Notizia

La delicata vicenda portata alla luce da Eva Henger, che ha accusato Francesco Monte di aver portato e fatto uso di droga in Honduras prima dell'inizio dell isola dei Famosi, inizia a coinvolgere altri naufraghi. In particolare, Eva, recentemente intervistata dai microfoni di Striscia La Notizia, ha fatto il nome di Chiara Nasti. “Io ho detto la verità, volevo parlare con la direzione Mediaset, ma loro mi hanno detto dillo in diretta o quando torni dalla Marcuzzi!- ha dichiarato la Henger, per poi aggiungere - La produzione non faceva parlare le persone, tra cui la Nasti, che le hanno suggerito di non immischiarsi e la Capriotti che in puntata ha detto che lei ha fumato solo sigarette!” È proprio per questo motivo che Max Laudadio, inviato di Striscia La Notizia, ha deciso di incontrare Chiara Nasti, che ricordiamo essersi ritirata dallo show spontaneamente.

CHIARA NASTI: "MONTE? PREFERISCO NON SCHIERARMI"

Raggiunta da Ludadio, Chiara ha però espresso il desiderio di non venir interpellata su questa delicata vicenda, non volendo finire al centro di questo polverone sollevatosi: “Non mi mettete in mezzo, sono pure uscita prima! C’eravamo tutti, ok, ma non mi voglio schierare!” ha confessato la giovane fashion blogger. Nonostante il bellissimo rapporto creatosi all'Isola dei Famosi con Eva Henger, che è diventata per Chiara un'amica e quasi una seconda mamma, la Nasti preferisce non affiancarla in questa battaglia, astenendosi dal dire la sua in merito alle accuse di droga che vedranno presto Monte e la Henger in tribunale.

