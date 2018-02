Classifica Sanremo 2018/ Cantanti Big, quarta serata: verdetto già scritto? The Kolors flop, Meta-Moro al top

Sanremo 2018, classifica cantanti big, i pronostici quarta serata: la coppia formata da Ermal Meta e Fabrizio Moro e Lo Stato Social restano in pole per la vittoria. The Kolors deludenti.

09 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Sanremo 2018

Quarta e penultima serata del Festival di Sanremo 2018. Sul palco del Teatro Ariston, si esibiranno tutti e 20 i big insieme ai propri ospiti con cui proporranno una nuova versione del brano in gara. Dopo le prime tre serate, la classifica provvisoria ha premiato la coppia formata da Ermal Meta e Fabrizio Moro, Lo Stato Sociale, Max Gazzè e Ron che si sono sempre piazzati nella zona blu ovvero nella parte più alta della classifica. Chi, invece, non è riuscito a conquistare il pubblico, la giuria demoscopica e la sala stampa sono gli ex Pooh ovvero Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, Red Canzian, ma anche Mario Biondi e Renzo Rubino. Tra la zona blu e quella rossa, poi, c’è la zona arancione che appare parecchio affollata. Tuttavia, i duetti di questa sera potrebbero riservare alcune sorprese. Noemi, ad esempio, passata dalla zona blu a quella rossa, con la collaborazione di Paola Turci potrebbe riconquistare la parte più alta della classifica così come Le Vibrazioni, con l’internazionalità di Skin, potrebbero far ricredere molti addetti ai lavori.

ERMAL META E FABRIZIO MORO E LO STATO SOCIAL PIACCIONO A TUTTI

Il Festival di Sanremo 2018 ha già emesso i primi verdetti. La coppia formata da Ermal Meta e Fabrizio Moro, tornata in gara dopo la sospensione temporanea, hanno riconquistato non solo il pubblico che li ha sostenuti anche durante le ore travagliate in cui la canzone “Non mi avete fatto niente” era stata sospesa che durante l’esibizione. Accolti dal boato del pubblico dell’Ariston, Meta-Moro hanno anche fatto impazzire i social con la loro esibizione ricca di grinta ed energia. Questa sera si esibiranno con Simone Cristicchi e sono considerati i favoriti per conquistare le prime posizioni della classifica. Al momento, la loro vittoria è nuovamente quotata a 2,5. La sorpresa che, serata dopo serata, sta diventando una certezza è Lo Stato Sociale che hanno portato sul palco dell’Ariston quell’allegria che altre canzoni non hanno. Con loro, stasera, ci saranno Paolo Rossi e il Coro dell’Antoniano. Anche Lo Stato Social è tra i favoriti per la vittoria quotata a 3,00 e la parte alta della classifica dovrebbe accoglierli nuovamente.

CLASSIFICA SANREMO 2018: RON E MAX GAZZE’ SUL PODIO?

Tra i favoriti della 68esima edizione del Festival di Sanremo ci sono anche Ron e Max Gazzè. Il primo ha riportato all’Ariston la magia di Lucio Dallà. Con un brano intenso ha convinto pubblico e stampa. Stasera duetterà con Alice. Secondo i bookmaker, Ron potrebbe piazzarsi sul podio con la sua vittoria quotata a 5. Buone possibilità di conquistare uno dei primi tre posti anche per Max Gazzè la cui vittoria è quotata a 9, alle spalle della coppia Meta-Moro, Lo Stato Social e Ron. Sarebbero questi i quattro nomi favoriti per la vittoria e che, al termine della quarta serata dedicata ai duetti dovrebbero occupare nuovamente la parte più alta della classifica. Non sono, comunque, escluse sorprese, in primis Annalisa la cui vittoria è quotata a 12, ma che può contare su un grande seguito sui social.

