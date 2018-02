DAVIDE DENVENUTO / Chi è il compagno di Serena Rossi? "Il secondo figlio? Aspettiamo che è meglio!"

Davide Denvenuto è il compagno di Serena Rossi. I due attori si sono conosciuti sul set di Un posto al sole e, dopo un inizio tormentato, hanno dato alla luce il loro primo figlio

09 febbraio 2018 Fabiola Iuliano

Davide Denvenuto sul set di Un posto al sole (Facebook)

Per Davide Devenuto e Serana Rossi, in coppia ormai da oltre dieci anni, non è sempre stato tutto rose e fiori. La coppia, che si è conosciuta sul set della soap Un posto al sole, ha vissuto infatti diversi momenti di crisi, superati giorno dopo giorno grazie a un amore che non sembra avere fine. A rivelare qualche piccolo dettaglio sulle loro rotture e i successivi ricongiungimenti è stata la nonna dell’attrice, che in una recente intervista al settimanale “Di Più”, ha rilasciato delle dichiarazioni proprio sulla loro storia: “Lui e Serena prima di diventare genitori si sono lasciati e si sono ripresi decine di volte. Una volta si sono lasciati addirittura per un anno”. Serena Rossi e Davide Tenuto, dopo aver accantonato il lungo periodo di crisi che ha travolto la loro relazione, hanno scelto di ricominciare e darsi una nuova possibilità, e dal loro amore, nel novembre del 2016, è nato il piccolo Diego.

LA COPPIA A UN PASSO DALLE NOZZE?

Per Serena Rossi e Davide Denvenuto la crisi è soltanto un lontano ricordo. I due attori, infatti, dopo la relazione turbolenta dei primi anni, hanno finalmente conquistato una nuova consapevolezza, che da qui a breve potrebbe condurli all'ormai imminente matrimonio. “Da buona femmina napoletana il matrimonio lo sogno, ma richiede tanta organizzazione anche quello, inoltre Davide e io ci sentiamo già una famiglia. La famiglia è laddove c’è amore e nella nostra ce n’è veramente tanto”, ha ammesso Serena Rossi, che se non esclude di convolare presto a giuste nozze, per il momento ha scelto di non pensare al secondo figlio: “È nei sogni. Con calma lo faremo, solo che Diego continua a svegliarsi un paio di volte a notte. L’allatto ancora, ma non credo che si svegli perché ha fame: vuole le coccole". Nell'intervista, rilasciata qualche tempo fa a Intimità, l'attrice ha evidenziato infatti gioie e dolori della maternità, rivelando di voler attendere ancora un po' prima di cercare una nuova gravidanza: “Il secondo figlio? Aspettiamo, che è meglio”

© Riproduzione Riservata.