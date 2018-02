DECIBEL DUETTO CON MIDGE URE/ "Lettera dal Duca": rock vecchia scuola (Sanremo 2018)

I Decibel e Midge Ure canteranno insieme "Lettera dal Duca" nella quarta serata del Festival di Sanremo 2018, in onda venerdì 9 febbraio su Rai 1.

Decibel a Sanremo 2018

I Decibel puntano tutto su Midge Ure per la serata dei duetti del Festival di Sanremo 2018. Il frontman degli Ultravox permetterà alla ritrovata band di dare un'ulteriore tocco di spiritualità alla loro Lettera dal Duca, il brano che hanno scelto per la loro partecipazione al concorso canoro e omaggio a David Bowie. Il cantautore scozzese è inoltre l'ex chitarrista dei Visage, ma può contare su una carriera da solista di tutto rispetto. Non è di certo un caso se i Decibel hanno scelto un artista del suo calibro per il loro duetto, forti dell'ammirazione che a lungo hanno nutrito per il cantautore. Midge Ure rappresenta infatti la volontà della band di ritornare al rock 'vecchia scuola' che ha permesso agli artisti di cavalcare la scena musicale per tanti anni, anche se con originalità ed una tecnica al di fuori di ogni schema. Il tutto in previsione dell'uscita del loro disco L'Anticristo, previsto per la pubblicazione il prossimo 16 febbraio, ma soprattutto per la scelta della band di arricchire la propria performance di chitarre dal vivo. Chi meglio di Midge Ure potrebbe contribuire con sound internazionali al tentativo dei Decibel di aprire lo sguardo allo scenario mondiale?

I DECIBEL MALE IN CLASSIFICA

I Decibel finora non hanno registrato un forte successo al Festival di Sanremo 2018, date le numerose critiche registrate dalla loro Lettera dal Duca. A detta di molti esperti del settore il brano della band si discosta infatti di molto dallo stile del celebre e compianto David Bowie, finendo per rappresentare solo una visione distorta del gruppo capitanato da Enrico Ruggeri, un viaggio onirico con un forte sapore di surreale. Nella prima serata, la giuria demoscopica ha infatti assegnato ai Decibel una posizione sfavorevole, facendoli rientrare in fascia rossa, verdetto migliorato dalla classifica stilata invece in seconda serata dalla sala stampa, che ha deciso invece di posizionarli nella fascia intermedia. Nefasto lo scenario prospettato dai bookmakers italiani, che hanno assegnato alla band una quota di 25 punti nel caso di Sisal e di addirrittura 40.00 per quanto riguarda la Snai.

IL NUOVO ALBUM DI MIDGE URE

Voce per tanti anni degli Ultravox, Midge Ure si prepara a sbarcare al Festival di Sanremo 2018 al fianco dei Decibel di Enrico Ruggeri. Il cantautore scozzese ha inoltre presentato di recente il suo ultimo album, Orchestrated, pubblicato lo scorso dicembre ed una raccolta di versioni orchestrate delle sue maggiori hit. Dodici tracce che spaziano da Dancing With Tears in My Eyes fino a Ordinary Man, per un album che ha impegnato l'artista per oltre un anno e mezzo, una summa del suo repertorio musicale. Icona musicale degli anni '80, Midge Ure ha avuto un collegamento diretto con David Bowie ed altri grandi artisti del panorama internazionale, come Freddie Mercury. Basti ricordare al successo maturato con la band Visage nel '79 ed alla sua carriera solista che gli ha permesso di battere addirittura David Bowie e Mick Jagger con la sua personale versione di Dacing in the Street nell'85.

