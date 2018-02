Domenica In, Benedetta e Cristina Parodi lasciano?/Valzer di conduttrici con Antonella Clerici e Elisa Isoardi

Elisa Isoardi potrebbe essere l'unica a godere dalla chiusura di Domenica In e dal "licenziamento" di Cristina e Benedetta Parodi? Ecco le ultime novità in merito

09 febbraio 2018 Hedda Hopper

Domenica in

A pochi giorni dal ritorno di Cristina Parodi alla conduzione di Domenica In per lo speciale dedicato al Festival di Sanremo, si continua a parlare del flop di questa edizione e della doppia conduzione con la sorella Benedetta Parodi. Quest'ultima si è fatta sempre più da parte quasi da diventare una sorta di ospite solo per una ricetta o poco più. Le tensioni aumentano e mentre gli ascolti calano sempre di più, si parla addirittura di discussioni e liti tra le sorelle e gli autori del programma (tra cui il famoso Chicco Sfondrini, ex di Amici e spalla di Maria De Filippi nelle prime edizioni del talent show). Mentre i giornali annunciano la fuga dell'autore per approdare a The Voice, Chi rilancia il valzer di conduttrici che potrebbe prendere il via con l'abbandono delle sorelle Parodi. Secondo il settimanale sembra che Cristina e Benedetta Parodi non arriveranno alla fine dell'edizione che, sicuramente, potrebbe subire dei tagli di puntate rispetto alla programmazione iniziale.

VALZER DI CONDUTTRICI PER DOMENICA IN

Se le due non saranno sostituite già in questa edizione, sicuramente si dovrà trovare una soluzione per il prossimo anno, e chi scegliere se non la regina della tv e di Rai1? Antonella Clerici. La conduttrice impegnata attualmente con La Prova del Cuoco potrebbe rinunciare al suo programma per approdare alla domenica pomeriggio. Rimane il fatto che anche la D'Urso affronta la diretta tutti i giorni e questo potrebbe significare che la Clerici potrebbe rimanere al suo posto alla Prova e accogliere anche l'impegno della domenica pomeriggio. In caso contrario, però, la terza a goderne potrebbe essere proprio Elisa Isoardi che potrebbe coronare il suo sogno prendendo il posto di conduttrice nel famoso programma di cui ha già tenuto le redini quando la Clerici era a casa per malattia. Il valzer continua o è solo nei giorni dei giornalisti?

