ELIO E LE STORIE TESE DUETTO CON NERI PER CASO/ Arrivedorci: amici dal 1996... (Sanremo 2018)

Elio e le storie tese e i Neri per caso canteranno insieme "Arrivedorci" nella quarta serata del Festival di Sanremo 2018, in onda venerdì 9 febbraio su Rai 1.

Elio e le Storie Tese a Sanremo 2018

Elio e le Storie Tese si preparano a dare il loro addio definitivo grazie al Festival di Sanremo 2018. La loro Arrivedorci non rappresenta infatti solo la canzone con cui cercheranno di conquistare l'ultimo successo, ma un ringraziamento a tutti i fan che hanno seguito la band per tanti anni. Nella serata duetti, il gruppo ha scelto di esibirsi con un altro gruppo italiano di grande popolarità: i Neri per Caso. Non sono di certo dei novellini per quanto riguarda la manifestazione canora, dato che la loro ultima apparizione risale proprio al duetto che li ha portati all'Ariston dieci anni fa, voluti da Mietta. Anche l'incontro con Claudio Baglioni non è inedito per i Neri per Caso, che hanno avuto modo di incontrare il direttore artistico grazie al Festival O' Scià che il cantautore stesso organizza ogni anno a Lampedusa. Il primo incontro fra la band ed Elio e le Storie Tese risale invece al '96, quando la prima gareggiava con Mai più sola, mentre i secondo con La terra dei cachi. Ed è da quel momento, sottolinea Massimo de Divitiis a La Città di Salerno, che è nata la loro bella amicizia.

FAN DEGLI ELII

La scelta di Elio e le Storie Tese di chiamare al loro fianco una band come i Neri per Caso non è di certo casuale. Il Festival di Sanremo li ha già visti in due precedenti edizioni in qualità di concorrenti, ma la loro presenza nella serata duetti sarà un omaggio agli amici artisti, prima del loro definitivo scioglimento. Fan da sempre degli Elio, i Neri per Caso potranno impreziosire il brano corale dei concorrenti grazie alla tecnica vocale che più li contraddistingue. Un'uscita di scena in grande stile per la band italiana, che potrà dare alla loro canzone Adesso una connotazione di racconto corale, una sorta di fine spettacolo con tanto di inchino. Una scelta che non stupisce se solo si pensa al gesto significativo che la band ha voluto fare alla fine della loro performance della prima serata, quando il gruppo di artisti ha concluso il proprio brano portando la mano destra sul cuore. Purtroppo dal punto di vista dei bookmakers, Elio le Storie Tese non sono riusciti a registrare un successo significativo, dato che per la Snai la quota iniziale di 12 punti è scesa fino a 20 in seguito alla prima serata. Il giallo assegnato invece dalla giuria demoscopica è stato seguito dalla fascia rossa voluta dal verdetto della sala stampa, annunciato nella seconda serata della manifestazione.

23 ANNI DOPO “LE RAGAZZE”

Sono trascorsi 23 anni dalla vittoria registrata dai Neri per Caso al Festival di Sanremo, grazie alla canzone Le ragazze. Innovativa e con il merito di aver spopolato grazie al solo suono della voce, la band italiana è fra le più attese del pubblico nostalgico, anche se la formazione che li vedrà salire ancora una volta sul palco dell'Ariston è diversa da quella originale. Diego Caravano ha ormai scelto di dedicarsi all'insegnamento, lasciando il fratello Ciro nella band e lasciando il proprio posto a Daniele Blaquier. Al loro fianco ci saranno Massimo de Divittis, Mimì Caravano e Mario Crescenzo, oltre a Gonzalo Caravano. Non è chiaro se la presenza dei Neri per Caso a Sanremo 2018 sia in realtà indice di un ritorno in grande stile per una delle band che è rimasta nel cuore degli italiani ed ormai avvolta dal silenzio assoluto dal punto di vista televisivo. Il loro ultimo concerto risale invece allo scorso settembre, grazie alla festa di Torello, in provincia di Amalfi, in cui hanno interpretato i loro più grandi successi.

