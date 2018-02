ELISABETTA GREGORACI, COMPLEANNO SENZA FRANCESCO BETTUZZI/ Festa di sole donne per l'ex di Flavio Briatore

Elisabetta Gregoraci, festa senza la nuova fiamma: l'ex di Briatore ha festeggiato il suo compleanno, come mostrato su Instagram, tra donne senza il presunto nuovo amore Francesco Bettuzzi

09 febbraio 2018 Fabio Belli

Elisabetta Gregoraci

Dopo le prime immagini che l'hanno mostrata allo scoccare della mezzanotte al fianco del figlio Nathan Falco per festeggiare il suo compleanno, Elisabetta Gregoraci ha mostrato su Instagram gli scatti della sua festa con una compagnia di sole donne, tante amiche che l'hanno festeggiata in una serata allegra, senza pensieri. E senza implicazioni amorose, visto che non è passata inosservata l'assenza di colui che è stato indicato come la nuova fiamma di Elisabetta, dopo la separazione consensuale con Flavio Briatore. Si tratta di Francesco Bettuzzi, con il quale sono circolate molte foto nelle ultime settimane, ma che non ha fatto parte dell'allegra combriccola per festeggiare Elisabetta, che ha preferito dunque una compagnia tutta al femminile.

SOCI IN AFFARI

Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi sono soci in affari, considerando che Elisabetta è testimonial di un marchio di proprieta di Francesco, Pure Herbal. Conferme sulla relazione tra i due non ne sono ancora arrivate, anche se le foto sono sembrate abbastanza inequivocabili riguardo l'atteggiamento indubbiamente affettuoso. Per la serata del suo compleanno, però, Elisabetta Gregoraci ha preferito il "Girl's Power", come testimoniato dal post pubblicato su Instagram, nel quale era circondata esclusivamente da ragazze: una torta con la scritta "tanti auguri Elisabetta", i calici levati al cielo e tanta allegria: per una sera, l'amore può decisamente attendere... Magari Bettuzzi l'anno prossimo si guadagnerà l'invito, in fondo c'è tempo...

