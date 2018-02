Elisa Isoardi e Matteo Salvini a Sanremo 2018/ "Il gossip fa parte della vita, siamo una coppia normalissima"

Elisa Isoardi e Matteo Salvini, saranno seduti in platea, per assistere alla quarta serata del Festival di Sanremo 2018. Il leader della Lega non potrà essere inquadrato per la par condicio

09 febbraio 2018 Sebastiano Cascone

Elisa Isoardi a Sanremo 2018 con Matteo Salvini

Elisa Isoardi e Matteo Salvini, stasera, siederanno in platea, al teatro Ariston, per assistere come una coppia normale alla quarta serata del Festival di Sanremo 2018. L'invito è stato formulato dal Governatore della Liguria, Giovanni Toti. Per ragioni di par condicio, in vista delle elezioni politiche del prossimo 4 marzo, il leader leghista non potrà essere inquadrato dalle telecamere (mentre il Presidente della Regione salirà sul palco per premiare le Nuove Proposte senza tenere un discorso come prevedono le regole vigenti). I telespettatori di Rai1 non potranno assistere, quindi, ad una delle rare uscite pubbliche assieme. La conduttrice di Buono a sapersi, però, non vive, con ansia questa sovraesposizione mediatica come dichiarato a Il Corriere Della Sera: "Il gossip fa parte del lavoro e della vita, se sei un personaggio famoso e sei fidanzata con un altro personaggio pubblico è naturale che sia così. Ma siamo una coppia normalissima". Tra un impegno televisivo e la campagna elettorale, i due fidanzati trovano sempre un attimo in cui poter stare assieme, lontano dal clamore mediatico: "Abbiamo sempre poco tempo, adesso sono due giorni che non riusciamo nemmeno a sentirci, ci stiamo inseguendo: lui chiama e io sono in onda, io richiamo e lui sta facendo un comizio".

ISOARDI E SALVINI ASSIEME A SANREMO 2018

Elisa Isoardi, padrona di casa di Buono a sapersi, nel mattino di Rai1, non teme che le imminenti elezioni politiche, per via del legame con il leader della Lega, possano mettere in discussione il suo ruolo all'interno della tv di Stato: "Spero che la mia vita privata non influenzi in nessun modo la mia carriera. Sono 15 anni che faccio questo lavoro, e penso di aver dimostrato di saperlo fare". Negli scorsi giorni, si era diffusa prepotentemente la voce di un ritorno della conduttrice a La Prova del Cuoco al posto di Antonella Clerici, ricollocata, per la prossima stagione, a Domenica In dopo gli ascolti al di sotto delle aspettative di Cristina Parodi. La popolare presentatrice, invece, ha espresso la propria preferenza per Noemi, per il timbro roco e rock della sua voce, ed ha svelato, per la prima volta, i gusti musicale del compagno che, ad oggi, per impegni d lavoro, non è riuscito a seguire la kermesse festivaliera: "Non credo abbia avuto il tempo di ascoltare nemmeno una canzone. So che gli piacerà la fiction di De André su Rai1: è il suo cantautore preferito". Da ascoltatore privilegiato, stasera, avrà sicuramente modo di recuperare il tempo perduto godendosi le 28 esibizioni di Big e Giovani. E chissà che, da qualche testo impegnato, non tragga ispirazione per il suo programma politico. Buon Festival a tutti!

