Emma D'Aquino, dal Tg1 a Sanremo/ La gag con Baglioni su "Passerotto non andare via" e il duetto su "Gianna"

Emma D'Aquino, giornalista del Tg Uno, ospite nella terza serata del Festival di Sanremo 2018: duetto con Claudio Baglioni sulle note di "Gianna" di Rino Gaetano

Emma D'Aquino a Sanremo 2018 (Facebook)

Terza serata del Festival di Sanremo 2018 in onda giovedì 8 febbraio 2018, tra gli ospiti del direttore artistico Claudio Baglioni anche la giornalista Emma D’Aquino, volto del Tg Uno. Come nel corso delle prime due serate, così come sarà fino alla serata finale di sabato 10 febbraio 2018, il noto cantautore ha ospitato volti noti della televisione di Stato: ieri è stato il turno di Franca Leosini, protagonista di Storie Maledette (in onda sui canali Rai e tra i programmi più seguiti), mentre oggi è toccato a Emma D’Aquino. Claudio Baglioni ha iniziato a cantare la sua celebre “Passerotto non andare via”, per poi essere interrotto dalla stessa giornalista, che ha commentato con tono ironico il testo del brano. Terminata l’esibizione e dopo le presentazioni di rito, i due si sono esibiti in “Gianna”, un omaggio al grande Rino Gaetano, uno dei protagonisti della storia della kermesse canora più nota del nostro Paese.

CHI E' EMMA D'AQUINO

Emma D’Aquino è nata il 18 luglio del 1966 a Catania ed è diventata uno dei volti di punta del Telegiornale di Rai Uno. Laureatasi in Scienze Politiche, la D’Aquino ha iniziato la sua carriera giornalistica nelle televisioni e nelle radio locali. Nel 1996 lo sbarco in Rai, inviata di Porta a Porta, celebre programma condotto da Bruno Vespa. Dopo l’11 settembre 2001, data del tragico attentato alle Torri Gemelle, è stata inviata a New York e nel corso degli anni ha seguito i più importanti casi di cronaca, basti pensare al delitto di Cogne e al delitto di via Poma. Dopo una piccola parentesi al TG2, a partire dal 2003 è entrata a fare parte della redazione del TG1, per poi lavorare nelle redazioni di Tv Sette e Speciale TG Uno. Per diversi anni ha condotto la telecronaca dell’inaugurazione dell’Anno giudiziario e della parata del 2 giugno, fino a diventare protagonista, dopo quello delle 13.30, dell’edizione del Tg1 delle ore 20.00.

