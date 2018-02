Enzo Avitabile e Peppe Servillo duetto con Avion Travel e Daby Touré/ Un arrangiamento unico (Sanremo 2018)

Enzo Avitabile e Peppe Servillo accompagnati dagli Avion Travel e Daby Touré canteranno “Il coraggio di ogni giorno” nella quarta serata del Festival di Sanremo 2018.

09 febbraio 2018 Redazione

Enzo Avitabile e Peppe Servillo

La classifica demoscopica del 68° Festival di Sanremo 2018 non ha apprezzato il brano presentato in gara da Enzo Avitabile e Peppe Servillo dal titolo “Il coraggio di ogni giorno”. Seppur il testo del brano sia particolarmente profondo e sensibile a tematiche sociali delicate e attuali, la canzone si è infatti piazzata nella classifica più bassa. Nel corso della serata dedicata ai duetti, il duo composto da Enzo Avitabile e Peppe Servillo si esibirà assieme agli Avion Travel (di cui Servillo è lo storico frontman) e Daby Touré. Non si tratta affatto di una collaborazione inedita quella tra il gruppo di artisti che calcherà il palco dell'Ariston nel corso della serata di venerdì 9 febbraio. Nel complesso lo stile del brano, “Il coraggio di ogni giorno”, non dovrebbe subire modifiche significative, fatta eccezione per l'influenza stilistica che l'artista senegalese Daby Tourè indubbiamente imprimerà sul brano.

PEZZO POCO APPREZZATO

L'inizio dell'avventura sanremese di Enzo Avitabile e Peppe Servillo non può considerarsi idilliaca. Nel corso della prima serata, infatti, i due artisti partenopei noti in tutto il mondo per il loro stile musicale unico ed inconfondibile, non sono riusciti a fare breccia nel cuore della giuria demoscopica. Nel corso della serata di venerdì 9 febbraio dovranno cercare di offrire una performance perfetta ed impeccabile, che potrebbe permettere loro di ribaltare l'ingrato responso delle votazioni fin qui espressa. I due artisti napoletani dispongono della professionalità e di tutte le caratteristiche artistiche necessarie per modificare l'attuale classifica a loro favore. Non ci tocca che attendere la serata di venerdì 9 febbraio per scoprire se l'esibizione con gli Avion Travel e Daby Tourè riuscire a far cambiare idea alla giuria e migliorare la posizione in classifica di Enzo Avitabile e Peppe Servillo.

IL RITORNO DEGLI AVION TRAVEL

La Piccola orchestra Avion Travel è un noto gruppo musicale nato nel 1980 che ha partecipato in diverse occasioni al Festival di San Remo, raggiungendo il podio nel 2000 grazie al brano Sentimento. Lontani dalle scene musicali da diversi anni, l'ultimo singolo degli Avion Travel dal titolo Nino Rota, l'amico magico, è stato pubblicato nel 2009. Daby Tourè è invece un noto musicista originario del Senegal che da diversi anni vive e lavora in Francia. Tra i suoi ultimi brani pubblicati troviamo Amonafi e Call my name.

