Ermal Meta e Fabrizio Moro a Sanremo 2018/ Video: "Per noi è importante guardare la gente a testa alta"

Ermal Meta e Fabrizio Moro a Sanremo 2018: tornati in gara con "Non mi avete fatto niente", i due cantautori rivelano quanto sia stato importante essere riammessi, video.

09 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Ermal Meta e Fabrizio Moro - Foto Instagram

Ermal Meta e Fabrizio Moro, dopo aver trascorso diverse ore difficili in cui, la cosa che ha fatto più male ad entrambi è sentir parlare di plagio, sono stati riammessi in gara. Ieri, durante la terza serata del Festival di Sanremo 2018, Ermal Meta e Fabrizio Moro sono saliti nuovamente sul palco del Teatro Ariston per cantare “Non mi avete fatto niente”, una danza per la pace che ha conquistato non solo il pubblico ma anche gli addetti ai lavori al punto da essersi confermati nella zona più alta della classifica. L’esibizione di ieri è stata ricca di grinta e rabbia da parte dei due cantautori che sono stati accolti dal boato dei presenti all’Ariston. L’immagine più bella, però, per i fans, è stato l’abbraccio finale di Ermal Meta e Fabrizio Moro che oggi duetteranno con Simone Cristicchi. Subito dopo l’esibizione, Meta e Moro, considerati due dei migliori cantautori della musica italiana, hanno rilasciato le prime dichiarazioni ai microfoni di Rai News. “Avevamo molta voglia di salire sul palco, soprattutto per esorcizzare quello che è successo nelle ultime 48 ore in maniera positiva. Non è stato facile, non sai mai cosa ti attende però spesso, ultimamente, la rabbia si canalizza in maniera positiva” – afferma Moro. Il giornalista nota come il loro ritorno sul palco sia la naturale continuazione del senso della canzone. “E’ il karma, io ci credo nel karma però, al di là di quello, la cosa migliore è che tutto si sia chiarito nel migliore dei modi perché per noi è importante guardare a testa alta la gente”, aggiunge Meta.

NON ABBIAMO ARMI E PAROLE, RUMORI E ANNI SONO I NUOVI ALBUM DI ERMAL META E FABRIZIO MORO

Ermal Meta e Fabrizio Moro, oltre ad essere in gara al Festival di Sanremo 2018, sono tornati ufficialmente sulla scena musicale con i nuovi album. “Non abbiamo armi”, nuovo album di Ermal Meta e “Parole, rumori e anni”, nuovo lavoro di Fabrizio Moro, sono disponibili da oggi, venerdì 9 febbraio, in tutti gli store digitali e non. Due album attesissimi dai fans di entrambi e che li porteranno nuovamente in tour. Per Ermal Meta, l’appuntamento più importante è quello del 28 aprile al Forum di Assago mentre Fabrizio Moro farà un grande concerto allo Stadio Olimpico il prossimo 16 giugno. “Non abbiamo armi” è composto dalle seguenti tracce: Non mi avete fatto niente, Dall'alba al tramonto, 9 primavere, Non abbiamo armi, Io mi innamoro ancora, Le luci di Roma, Caro Antonello, Il vento della vita, Amore alcolico, Quello che ci resta, Molto bene, molto male, Mi salvi chi puo'. Parole, rumori e anni, invece, contiene le seguenti tracce: Parole, rumori e giorni, Pensa, Libero, Portami via, Non mi avete fatto niente, Sono solo parole, L’eternità, Alessandra sarà sempre più bella, Un’altra vita, Sono come sono, Acqua, Domenica, Eppure mi hai cambiato la vita, Da una sola parte, Il peggio è passato.

