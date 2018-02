Eva Henger, droga all'Isola dei Famosi 2018/ Video, a Striscia la Notizia: "la produzione sapeva, ho le prove"

Eva Henger, droga all'Isola dei Famosi 2018: nuovi aggiornamenti sul canna gate che coinvolge l'ungherese e Francesco Monte, le dichiarazioni scottanti della donna a Striscia La Notizia

Eva Henger

Eva Henger, droga all’Isola dei Famosi: nuovo capitolo dell’ormai noto Canna Gate che ha visto protagonista l’ex tronista Francesco Monte. Nel corso della seconda puntata del celebre reality show in onda su Canale Cinque, la showgirl ungherese ha accusato l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez di aver comprato e fumato in Honduras, prima di partire per l’Isola, della marijuana. Dichiarazioni shock che non sono passate inosservato e che hanno avuto importanti ripercussioni. Eva Henger è stata eliminata dopo essere andata in nominations, mentre Francesco Monte ha deciso di lasciare il gioco e di tornare in Italia per difendersi dagli attacchi della donna. Nessun confronto tra i due però, con Monte che ha deciso di non accettare l’invito della redazione del programma tv condotto da Alessia Marcuzzi. E a sviluppare la vicenda ci ha pensato la lunga confessione dell’ex pornostar a Striscia La Notizia, dove ha confermato le azioni dell’uomo e il motivo perché le era stato suggerito dagli autori di dirlo in diretta tv: “Io volevo parlare con la direzione Mediaset, mi è stato risposto di dirlo in diretta lunedì ed io l’ho fatto. Perché mi hanno detto di dire?”.

ISOLA DEI FAMOSI 2018, NASTI E CAPRIOTTI AL FIANCO DI EVA HENGER

Gli autori dell’Isola dei Famosi hanno smentito la versione di Eva Henger, che continua a sostenere che in realtà i confessionali dove si lamentava di Francesco non li hanno volutamente mandati in onda. Ecco il commento della donna, riportato da Bitchyf: “I miei confessionali non sono mai arrivati in Italia e parlando con loro [quelli della produzione di Milano, ndr] mi hanno detto che non sapevano nulla, poi ad un certo punto una persona si tradisce e mi dice ‘Mica potevamo mandare in onda il confessionale dove parlavi della droga’, quindi li avevano visti!”. E continua la showgirl ungherese, parlando anche dei testimoni al suo fianco sulla vicenda, in particolare di Chiara Nasti e Cecilia Capriotti: "Chiara Nasti voleva dire le cose ma le è stato suggerito di non dire nulla, anche Cecilia Capriotti ha detto di aver fumato solo sigarette, non ha smentito le canne". Ecco il video dell'esclusiva di Striscia La Notizia con Eva Henger.

© Riproduzione Riservata.