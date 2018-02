FEDERICA SCIARELLI / Siparietto comico con Claudio Baglioni? (Sanremo 2018)

Federica Sciarelli tra gli ospiti della quarta serata del Festival di Sanremo. Per l’amatissima conduttrice di Chi l’ha visto? probabile un siparietto comico con Claudio Baglioni.

09 febbraio 2018 Francesca Pasquale

Federica Sciarelli a Sanremo 2018

Federica Sciarelli è ospite oggi al Festival di Sanremo 2018 e secondo quanto fatto da Franca Leosini nella puntata di martedì, anche per l’amatissima conduttrice di Chi l’ha visto? ci aspettiamo un siparietto comico con il direttore artistico Claudio Baglioni che l’ha fortemente voluta sul palcoscenico. Potrebbe quindi ripetersi quanto fatto con la giornalista di Storie maledette intervenuta all’Ariston mentre Claudio Baglioni intonava al pianoforte Questo Piccolo Grande Amore. Una sorta di duetto-interrogatorio in cui ad ogni verso cantato da Claudio Baglioni c’era lei pronta a precisare, sottolineare e ad interrogare proprio come se fosse in un’aula di Tribunale. Il tutto mettendo in scena una gag davvero divertente . Proprio come quella che questa sera potrebbe mettere in scena con la giornalista e conduttrice di Chi l’ha visto, magari portando sul palco della 68esima edizione della canzone italiana una chiave più ironica e più sottile del suo popolare programma del mercoledì sera.

FEDERICA SCIARELLI, GIORNALISTA E SCRITTRICE

Conosciamo però meglio Federica Sciarelli raccontando alcune particolarità sulla sua vita privata e sulla sua lunga carriera. Nata a Roma il 9 ottobre del 1958, Federica Sciarelli si appassiona molto presto al giornalismo a cui si affaccia grazie ad una borsa di studio che a soli venti anni le aprirà le porte di una splendida carriera giornalistica. Prima un approdo al Tg3 e successivamente Federica Sciarelli presta il suo volto dal 2004 nel programma Chi l’ha visto, trasmissione televisiva che porta al successo e che è incentrata principalmente sulla ricerca di persone scomparse nonché di misteri insoluti. Grazie alla delicatezza e alla sensibilità della conduttrice, gli ingredienti fondamentali del programma come la presenza in diretta dei familiari degli scomparsi sono stati dosati in maniera rassicurante e delicata, rispettando sempre la professionalità e la serietà necessaria quando si affrontano questioni di cronaca. Federica Sciarelli è anche un’ottima scrittrice, è del 2006 il suo primo libro, Tre bravi ragazzi, l’anno successivo pubblica Con il sangue agli occhi. Un boss della banda della Magliana si racconta. Nel 2011 pubblica con Gildo Claps ‘Per Elisa il caso Claps: 18 anni di depistaggi, silenzi e omissioni’. Non tutti però sanno che Federica Sciarelli è una grande appassionata di ciclismo, nonché ha praticato atletica per oltre dieci anni come mezzofondista. Ama la musica e dal 1991 è Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, un’importante onoreficenza che le è stata conferita dall’allora Presidente della Repubblica Francesco Cossiga.

© Riproduzione Riservata.