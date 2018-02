FRATELLO SOLE, SORELLA LUNA/ Su Rete 4 il film con Graham Faulkner (oggi, 9 febbraio 2018)

Fratello sole, sorella luna, il film in onda su Rete 4 oggi, venerdì 9 febraio 2018 alle ore 15,50, Una pellicola drammatica che risale al lontano 1972, la regia è di Franco Zeffirelli che ha collaborato insieme a Lina Wertmüller al soggetto e alla sceneggiatura. Le musiche sono del compositore Riz Ortolani. Il cast è molto ricco, tra gli attori principali ci sono Graham Faulkner, Judi Bowker, Lee Montague, John Sharp, Alec Guinness e Adolfo Celi. Al film ha partecipato anche Valentina Cortese, un'attrice che negli anni '40 ha ben rappresentato il cinema italiano e che nel corso della sua lunga carriera ha vinto un Nastro d'argento ed ha ricevuto diverse candidature al Premio Oscar. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

FRATELLO SOLE SORELLA LUNA, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Francesco (Graham Faulkner) appartiene ad una famiglia facoltosa di Assisi. Sua madre è una donna francese molto bella e ammirata da tutti, suo padre è Pietro di Bernadone (Lee Montague), un uomo che ha saputo accumulare una fortuna grazie alla sua attività di mercante. Quella di Francesco è una vita agiata, spensierata e alquanto dissoluta. Quando scoppia il conflitto contro Perugia, il giovane è chiamato a combattere e vivrà un'esperienza che lo porterà a cambiare sia nel corpo che nell'anima.

Quando Francesco ritorna nella casa paterna, è visibilmente deperito e stanco e si comporta in maniera completamente diversa da prima. Il ragazzo spavaldo e allegro di un tempo aveva lasciato il posto ad un giovane timorato di Dio, completamente assorbito dalla fede cristiana. Il padre si mostra molto contrariato, incapace di comprendere la causa della profonda trasformazione di Francesco. La notizia della sua inaspettata e improvvisa conversione, suscita stupore tra i suoi concittadini e molti addirittura gridano allo scandalo. Una mattina, nel bel mezzo della celebrazione della messa, improvvisamente Francesco scappa via dalla chiesa e corre verso casa. Con enfasi e determinazione, il giovane comincia a buttar via dalla finestra tutti i tessuti preziosi del genitore per offrirli in dono ai poveri. La cosa scatena la furia dei genitori che, per punire Francesco, decidono di portarlo dal console (Adolfo Celi).

La reazione del giovane non si fa aspettare, Francesco si spoglia di tutti i beni materiali, lascia la casa paterna e comincia un percorso spirituale che lo porterà a predicare e a vivere in povertà. Bernardo (Leigh Lawson), un suo compagno d'armi, rimane affascinato dalle parole di Francesco, si converte e lo segue; molti giovani seguono l'esempio di Bernando e ai seguaci di Francesco si unisce anche la sua giovane amica Chiara (Judi Bowker). In breve tempo Francesco diventa un esempio per gli abitanti di Assisi che, sempre più numerosi, assistono alla messa che Francesco celebra nella piccola chiesa che è riuscito a ricostruire grazie all'aiuto dei sui poveri. Francesco non si ferma mai e un giorno va a Roma per vedere il papa, Innocenzo III (Alec Guinness), e per essere consigliato da lui. Mentre è al cospetto del pontefice Francesco comincia a criticare il lusso del palazzo e lo stile di vita che conducono gli alti prelati e rappresentanti della chiesa. Francesco rischia di essere arrestato dalle guardie del papa, ma Innocenzo III comprende in pieno le parole del giovane, lo benedice e istituisce un nuovo Ordine, l'Ordine Francescano.

