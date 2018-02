Francesca Cipriani vittima di bullismo/ Isola dei Famosi 2018, "Mi dicevano sei brutta, fai schifo..."

Francesca Cipriani, all'Isola dei Famosi 2018, ha raccontato di essere stata vittima di bullismo nel corso dell'adolescenza. Il pubblico sta rivalutando la showgirl che è sempre più amata.

09 febbraio 2018 - agg. 09 febbraio 2018, 15.40 Anna Montesano

La 33enne tutta curve, dopo un esordio un poco difficoltoso, sta conquistando punti simpatia anche da parte del pubblico che, in maniera scettica non aveva apprezzato il suo caratterino da svampita. Francesca Cipriani, dopo essere sbarcata sull'Isola dei Famosi, si è finalmente lasciata andare, raccontando parti del suo passato molto dolorose. “Mi hanno detto ‘sei brutta’, ‘fai schifo’, sei un mostro… Mi hanno fatto piangere ogni giorno” ha detto la prosperosa showgirl raccontando la sua infanzia e adolescenza. Da piccola si sentiva "massacrata" dai suoi coetanei e per questo motivo con il passare degli anni, ha sentito l'esigenza di dover ricorrere alla chirurgia estetica in maniera così massiccia. “Ancora oggi mi vedo con gli occhi di quando avevo 12 anni, mi guardo allo specchio e vedo sempre che c’è qualcosa che non va” ha aggiunto tra le lacrime durante il suo intimo confessionale – “Non sono una pazza o una superficiale come possono pensare molti… Devo superare da sola questa cosa che non mi vedo mai bene”. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

LA CIPRIANI SI SVELA

L'Isola dei Famosi non è solo un reality ma è l'occasione per il pubblico di conoscere meglio alcuni volti televisivi. Ed è così che spesso vengono a galla vicende del passato, spesso anche dolorose, così come è accaduto a Francesca Cipriani. La bionda showgirl sta a poco a poco svelando parti del suo carattere e del suo passato inedite, soprattutto per chi l'ha spesso considerata una ragazza "sopra le righe" e anche un po' "svampita" e proprio nel daytime dell'Isola di ieri, le immagini ci hanno svelato una triste parte della sua adolescenza. “Fin dall’età di dodici anni mi hanno detto che ero brutta, che facevo schifo!" ha raccontato Francesca Cipriani a Rosa Perrotta e Paola Di Benedetto.

FRANCESCA CIPRIANI FINTA? IL PUBBLICO CAMBIA IDEA

La Cipriani ha poi aggiunto: "Ho sofferto di bullismo, gli anni più brutti della mia vita! Secondo me io non vado bene così, volevo dare uno schiaffo morale a tutti! Mi vedo ancora con gli occhi dei 12 anni, ma non sono superficiale! Non riesco a cancellare quei ricordi, gli uomini che ho avuto non mi hanno mai aiutata! Mi fa male che dicano che sia stupida!”. Parole forti, importanti, che rendono sicuramente più chiari anche alcuni comportamenti della ragazza. Il pubblico, grazie a questo percorso fatto finora all'Isola dei Famosi, sta rivalutando la showgirl. Acquistano infatti grande credibilità anche le parole della madre di Francesca Cipriani, la signora Rita De Michele, che ha sempre difeso sua figlia, parlando di comportamenti sinceri e mai "esasperati", a partire dall'attacco di panico avuto sull'elicottero.

