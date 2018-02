Francesco Monte/ Faccia a faccia con Matteo Gentili, ex di Paola Di Benedetto, dopo l'isola dei Famosi 2018?

Francesco Monte, scoop dopo il ritiro dall'Isola dei Famosi: il naufrago ha incontrato Matteo Gentili, ex fidanzato di Paola Di Benedetto! Cosa si sono detti?

09 febbraio 2018 Anna Montesano

Francesco Monte

A pochi giorni dal ritiro dell'Isola dei Famosi 2018, un nuovo scoop colpisce Francesco Monte. Stando alle indiscrezioni con tanto di foto svelate dal Vicolo delle News, l'ormai ex naufrago dell'Isola dei Famosi avrebbe incontrato Matteo Gentili. Per chi non ha ancora avuto modo di sentire questo nome, si tratta dell'ex fidanzato di Paola Di Benedetto, con la quale Monte ha avuto un flirt in Honduras. I due si sono ritrovati nello stesso locale e potrebbero anche aver avuto modo di scambiare qualche parola e, chissà, di parlare proprio di Paola. Matteo, intervistato da Barbara D'Urso a Pomeriggio 5, ha dichiarato di non avere nessun rancore per Monte e che al suo posto avrebbe fatto lo stesso visto che Paola è una bellissima ragazza. Che tra i due ci sia stato quindi un pacifico confronto?

LA DECISIONE DI MONTE DOPO L'ISOLA

Francesco Monte ha preso la sua decisione: tenere un profilo basso. L'ex naufrago dell'Isola dei Famosi 2018, dopo l'ormai famoso "canna - gate", ha deciso di rinunciare ad apparire in tv e a concedere interviste su quello che è accaduto in Honduras. "Ho deciso di evitare tutte quelle situazioni o programmi che prevedano la presenza contemporanea mia e della persona che mi ha accusato": ha scritto Francesco Monte e pubblicato sul suo profilo Instagram. Le uniche comunicazioni dell'ex tronista di Uomini e Donne dal suo ritorno in Italia sono state caratterizzate da parole riguardanti lo scandalo che lo ha colpito e le accuse di Eva Henger. Niente apparizioni in tv, interviste rilasciate ai giornali, foto pubblicate attraverso i social: Francesco Monte ha deciso di concentrarsi su sè stesso e sulla sua persona senza badare all'incredibile aspetto mediatico di questa spiacevole vicenda.

FRANCESCO MONTE: UN DANNO IRREPARABILE?

Ma c'è chi è convinto che, anche se la questione si risolverà a suo favore e quindi con un totale innocenza rispetto alle pesanti accuse lanciate da Eva Henger, il suo percorso televisivo sia definitivamente compromesso. Se ne discute anche nel corso dell'ultima puntata di Pomeriggio 5 nel salotto di Barbara D'Urso, dove c'è chi crede che certo nel male ma anche nel bene, Francesco ne uscirà "ammaccato". Se Monte fosse realmente innocente avrebbe infatti dovuto rinunciare ad un'occasione televisiva irripetibile, che avrebbe dato una svolta alla sua carriera. La curiosità del pubblico dell'Isola dei Famosi intanto aumenta: quale sarà il finale di questa vicenda?

