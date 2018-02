GIANNA NANNINI/ La cantante ospite al Festival per la terza volta (Sanremo 2018)

Gianna Nannini sarà presente al Festival di Sanremo 2018 in qualità di super ospite italiana. La cantante è reduce dalla pubblicazione dell'album Amore gigante.

09 febbraio 2018 Fabio Morasca

Gianna Nannini a Sanremo 2018 (Instagram)

Gianna Nannini sarà presente all'edizione 2018 del Festival di Sanremo per quanto concerne il cast dei super ospiti italiani. Anche l'artista senese, quindi, ha accettato l'invito di Claudio Baglioni, colui che sarà il mattatore di questa 68esima edizione della kermesse sanremese, in onda su Rai 1 dal 6 al 10 febbraio, insieme a Michelle Hunziker e a Pierfrancesco Favino. Per Gianni Nannini, si tratterà della terza partecipazione come ospite al Festival di Sanremo e della seconda partecipazione in assoluto. La cantante, infatti, non si è mai esibita sul palco del Teatro Ariston di Sanremo con una canzone in gara. La prima partecipazione come ospite di Gianni Nannini avvenne nel 2007 quando l'artista presentò la sua opera rock La Pia de' Tolomei, esibendosi con le canzoni Dolente Pia e Mura Mura. Nel 2014, in occasione del primo Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti, Gianna Nannini si esibì con una cover de L'immensità, canzone di Don Backy, e con la sua hit Sei nell'anima.

GIANNA NANNINI: LE POLEMICHE PER L'ESIBIZIONE DEL 2015

La Nannini, nel 2015, avrebbe dovuto anche esibirsi in duetto con Massimo Ranieri ma l'esibizione fu annullata a causa di problemi di salute di quest'ultimo. L'esibizione della cantante a Sanremo provocò anche qualche polemica perché, durante l'esibizione, la Nannini sbagliò per ben due volte l'attacco del ritornello di Sei nell'anima. Sempre per quanto concerne la sua carriera legata al Festival di Sanremo, comunque, Gianna Nannini può vantare una vittoria in veste di autrice. La Nannini, infatti, ha firmato Colpo di fulmine, la canzone con la quale Giò Di Tonno e Lola Ponce vinsero il Festival di Sanremo nel 2008. La presenza di Gianna Nannini a Sanremo è stata confermata ufficialmente lo scorso 2 febbraio insieme alla presenza di un'altra big femminile della musica italiana, Giorgia. Insieme a Gianna Nannini, per quanto riguarda i super-ospiti italiani, sul palco del Teatro Ariston di Sanremo troveremo anche Laura Pausini, Gianni Morandi, i Negramaro, Biagio Antonacci, Gino Paoli insieme a Danilo Rea, il trio composto da Nek, Max Pezzali e Francesco Renga, Il Volo, Piero Pelù, Fiorella Mannoia e anche lo showman Fiorello.

GIANNA NANNINI: L'ULTIMO ALBUM E' AMORE GIGANTE

Soffermandoci sulla carriera recente di Gianna Nannini, l'artista senese è reduce dalla pubblicazione dell'album Amore gigante, avvenuta precisamente lo scorso 27 ottobre. Amore gigante, diciannovesimo album di inediti di Gianna Nannini, è stato anticipato dal singolo Fenomenale, pubblicato lo scorso 15 settembre. L'ultimo singolo estratto dall'album, invece, è Cinema, pubblicato lo scorso 8 dicembre. Amore Gigante ha superato le 25mila copie vendute ed è stato certificato, quindi, Disco D'Oro. Sul proprio profilo Instagram, l'ultima foto pubblicata da Gianna Nannini la ritrae proprio in compagnia di Claudio Baglioni. La presenza di Gianna Nannini al Festival di Sanremo è stata annunciata dai microfoni di Radio2, la radio ufficiale del Festival di Sanremo. La cantante, attualmente, è impegnata con i concerti del suo Fenomenale – Il Tour.

