GIOVANNI CACCAMO DUETTO CON ARISA/ "Eterno": la loro versione verrà incisa (Sanremo 2018)

Giovanni Caccamo e Arisa canteranno insieme "Eterno", nella quarta serata del Festival di Sanremo 2018, in onda questa sera venerdì 9 febbraio su Rai 1.

09 febbraio 2018 Redazione

Giovanni Caccamo e Arisa (Instagram)

Posizionatosi all'interno della classifica centrale con il suo brano Eterno, Giovanni Caccamo tenterà di migliorare la sua nuova esperienza sanremese grazie alla collaborazione sul palco di una grande artista del calibro di Arisa. I due giovani cantanti hanno già lavorato assieme ed il loro duetto, col quale si esibiranno sul palco dell'Ariston venerdì 9 febbraio, verrà addirittura inciso. Lo stile pacato e sognante della musica di Giovanni Caccamo risulta essere perfettamente in sintonia con la musicalità di Arisa, fatta di armonie celestiali e un ritmo unico nel suo genere che l'hanno resa nel giro di pochi anni, una delle artiste italiane più stimate nel nostro Paese. Ciò che è certo è che lo stile del brano di Giovanni Caccamo rimarrà perfettamente intatto e la presenza di Arisa non inciderà particolarmente sulla struttura melodica del pezzo.

GIOVANNI CACCAMO A METÀ DELLA CLASSIFICA

Nella prima serata d'apertura di Sanremo 2018 il giovane cantautore è riuscito a posizionarsi a metà classifica, assieme a grandi nomi del panorama musicale italiano come Elio e le storie tese e Mario Biondi. Il duetto con Arisa potrebbe assumere un carattere decisamente diverso. Ad ogni modo l'apporto artistico di una grande fuori classe della musica italiana come Arisa, contribuirà a donare freschezza e spessore al brano dell'artista siciliano in gara, già di per se dotato di un ritmo coinvolgente e di un testo profondo e ricco di significato. Non a caso il brano di Giovanni Caccamo, Eterno, è uno dei favoriti e potrà senz'altro contare soprattutto sull'appoggio del pubblico dei talent, dai cui lo stesso Caccamo proviene artisticamente.

ARISA TORNA A SANREMO

Arisa torna a calcare il palcoscenico del Festival di Sanremo dopo tre anni. Nel 2015, infatti, ha presentato la 65° edizione del Festival della canzone italiana, assieme a Carlo Conti, Emma Marrone e Rocio Munoz Morales. Dopo aver raggiunto il successo nel 2009 proprio sul palco dell'Ariston con il brano Sincerità, la cantautrice genovese ha continuato la sua inarrestabile scalata al successo, conquistando il favore del pubblico che fin da subito ha apprezzato la sua spontaneità. Nell'estate del 2017 è stata protagonista assieme a Takagi, Ketra e Lorenzo Fragola del tormentone estivo dal titolo L'esercito del selfie. Sempre nello stesso anno ha inciso una versione inedita del brano Magica, magica Emi in compagnia della sua collega ed amica Cristina D'Avena.

© Riproduzione Riservata.