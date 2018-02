Gianna Fratta / Chi è la compagna di Piero Pelù: dalla musica alla politica? Grasso la schiera (Sanremo 2018)

Gianna Fratta, ecco chi è la compagna di Piero Pelù; musicista, direttrice d'orchestra docente e direttrice artistica arriva anche in politica? Tutto ciò che bisogna sapere.

La compagna di Piero Pelù

Gianna Fratta è la compagna di Piero Pelù. L'artista toscano sarà presente questa sera sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo per esibirsi in occasione della quarta puntata del Festival dedicata ai duetti e alla proclamazione del vincitore delle Nuove Proposte. Dopo essere tornato con Federico (Ghigo) Renzulli ricreando la formazione dei Litfiba, l'ex giudice di The Voice si esibirà nuovamente da solista: ma chi è la 44enne che sta al suo fianco? Gianna Fratta è nata ad Erba in provincia di Como il 22 agosto del 1973. Il suo lavoro è quello di musicista, direttrice d'orchestra docente e direttrice artistica. All'attivo ha anche la pubblicazione di sette dischi e insegna elementi di composizione al Conservatorio Umberto Giordano di Foggia, è visiting professor alla Sungshin University di Seoul (Corea del Sud) in cui è docente di pianoforte e Opera Workshop, oltreché docente ospite per master classes in varie università nel mondo. Nel corso della sua carriera ha collaborato con svariati nomi del mondo dello spettacolo.

La compagna di Piero Pelù sbarca in politica?

Carla Fracci, Mirella Freni, Daniele Abbado, Raina Kabaivanska, Francois Thiollier, Sergio Castellitto, Margaret Mazzantini, Michele Placido, Valentina Igoshina, Renato Bruson, Cecilia Gasdia, Cloe Anslip e Paolo Coni sono solo alcuni nomi che hanno collaborato con Gianna Fratta, la compagna di Piero Pelù che stasera si esibirà durante la quarta puntata del Festival di Sanremo. Per quanto riguarda la sua carriera, possiede anche dei primati: è stata la prima donna italiana a dirigere l'Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, al Teatro Petruzzelli di Bari e alla Sinfonica di Macao (Cina). È stata anche la prima donna alla guida della storica orchestra dei Berliner Symphoniker e a dirigere una produzione del Festival della Valle d'Itria. Ultimamente inoltre, Pietro Grasso, leader di Liberi e Uguali, vuole schierarla in politica contro il PD. Lei però, raggiunta da Rai Radio1 durante "Un giorno da Pecora" non ha confermato l'indiscrezione: "No, devo smentire queste voci. Non sono ufficialmente candidata, mi hanno chiesto una candidatura ma non ho ancora sciolto le riserve, sto valutando".

