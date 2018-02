Giorgio Manetti e Anna Tedesco/ Uomini e Donne: amicizia finita o pace fatta? (Trono Over)

Giorgio Manetti e Anna Tedesco saranno tra i protagonisti della puntata di oggi del trono over di Uomini e Donne. Maria De Filippi annuncia il chiarimento tra i due.

09 febbraio 2018 Elisa Porcelluzzi

Giorgio Manetti e Anna Tedesco

Oggi nello studio di Uomini e Donne si riaccendono i riflettori su Giorgio Manetti e Anna Tedesco, protagonisti del trono over. Da tempo il rapporto tra la dama e il cavalieri è da tempo sotto l’attenzione degli opinionisti storici del programma Gianni Sperti e Tina Cipollari, che in più di un’occasione avrebbero accusato Anna di avere una relazione segreta con il cavaliere toscano, cosa che da entrambi sarebbe stata negata in diverse occasioni. Le accuse hanno portato Anna Tedesco ad abbandonare momentaneamente il talk show di Maria De Filippi e a prendere le distanze da Manetti. Nella puntata di oggi ci sarà la conferma che tra Anna e Giorgio sarebbe tornato tutto come prima. Maria De Filippi rivela che Anna ha fatto pace con Giorgio in occasione del compleanno della mamma, la dama lo ha chiamato e il cavaliere le ha fatto fare gli auguri. Non manca l’intervento di Gemma Galgani che ribadisce che tra i due c’è una storia, anche Gianni ribadisce che tra Anna e Giorgio non ci sia solo amicizia.

AMICIZIA GIÀ FINITA?

Stando alle anticipazioni delle registrazione successive, Giorgio Manetti farà un ulteriore passo avanti verso Anna Tedesco. Il cavaliere farà un regalo alla dama in occasione del suo compleanno per rinsaldare l’amicizia con lei. Il regalo susciterà le critiche di Gianni Sperti che non accetta che la cosa sia stata fatta in studio e ribadisce che secondo lui tra i due non ci sia solo amicizia. In una delle ultime registrazioni però Anna Tedesco punterà il dito contro il cavaliere Giorgio Manetti accusandolo di avere una relazione con l’opinionista Tina Cipollari. La loro amicizia è gia finita?

