Giulio Volpe/ Chi è il presunto ex fidanzato di Michele Bravi? Nel suo disco il racconto di una storia d'amore

Secondo alcuni rumors diffusi negli ultimi mesi sul web, sarebbe Giulio Volpe il misterioso ex fidanzato di Michele Bravi. Si tratta solo di un pettegolezzo?

09 febbraio 2018 Fabiola Iuliano

Michele Bravi

Occhi puntati su Michele Bravi, che dopo il successo ottenuto nel corso del Festival di Sanremo dello scorso anno, questa sera tornerà sul palco dell'Ariston per duettare con Annalisa. Negli ultimi mesi, però, sono stati numerosi i rumors sulla sua vita sentimentale, alimentati qualche tempo fa da un post condiviso dal cantante sui social. L'ex concorrente di X-Factor, infatti, in occasione dell'uscita del suo ultimo disco "Anime di carta", ha annunciato che nei testi avrebbe parlato anche del suo nuovo amore, che per molti avrebbe il nome di Giulio Volpe. Ma chi è il presunto fidanzato di Michele Bravi? Di lui, in realtà, si sa poco e niente e, a dirla tutta, sono in molti a sostenere che in realtà possa trattarsi soltanto di un gossip. I rumors condivisi in rete, però, parlano di una conoscenza di vecchia data fra i due, nata nel percorso realizzato dal cantante a X - Factor. Secondo i bene informati, infatti, in quell'occasione i due avrebbero addirittura preso casa a Milano, dove avrebbero vissuto insieme per qualche tempo. Solo un pettegolezzo come tanti?

"LE ETICHETTE APPARTENGONO ALLE VECCHIE GENERAZIONI"

Non vuole paletti Michele Bravi, che raggiunto da Sara Faillaci per Vanity Fair ha ammesso di non sentire il bisogno di appartenere, a tutti i costi, a quelle che oggi vengono definite come "etichette": "Appartengono alle vecchie generazioni e discendono da un modo di ragionare che considero superato e anche un po' discriminatorio", ha ammesso il cantante, che nella sua intervista ha preferito parlare, in particolare, di "fluidità". "I miei fan, quando gli ho detto che il nuovo disco avrebbe parlato di una storia d’amore, non mi hanno chiesto se si trattava di un uomo o di una donna, e il linguaggio amoroso oggi sul web usa frasi come 'sei la mia persona". Nessun commento, quindi, sulla sua presunta love story con Giulio Volpe, dal momento che, così come rivela nel corso della sua intervista, "nessuno dei miei coetanei si tirerebbe indietro se gli capitasse di provare un'emozione per una persona dello stesso sesso".

