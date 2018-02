Gloria Guida/ “Johnny Dorelli? Abbiamo superato crisi e difficoltà, l'amore vero vince!”

Gloria Guida sul marito Johnny Dorelli: “Abbiamo superato crisi e difficoltà, l'amore vero vince!”. Le ultime notizie su una delle attrici più apprezzate della commedia sexy degli anni '80.

09 febbraio 2018 Sebastiano Cascone

Gloria Guida e Johnny Dorelli

Gloria Guida, in una lunga intervista al settimanale Spy, in edicola questa settimana, ha espresso la propria contentezza per l'ospitata del marito Johnny Dorelli a Che tempo che fa di Fabio Fazio dopo un lungo (e voluto) esilio dalla tv. Il poliedrico artista, a distanza di anni, ha ritrovato l'affetto incondizionato del suo pubblico, lo stesso che ha decretato i suoi tanti successi in tv, cinema e teatro. Nonostante un matrimono decennale, l'attrice è ancora innamoratissima del compagno: "Perché lo amo! Johnny è la mia vita, ho passato la mia esistenza accanto a lui. Stiamo insieme da 39 anni. Guai a chi me lo tocca (ride, ndb)". Amore, affetto, stima, rispetto, voglia di scoprirsi giorno per giorno sono gli ingredienti che hanno tenuto unita la coppia che, in più occasioni, ha dovuto affrontare i segni di crisi: "Certo che ci sono state, siamo umani pure noi. Ci sono stati momenti di porte sbattute con forza, solo che siamo stati forti nel superarli insieme. Oggi tanti matrimoni finiscono presto a causa delle prime incomprensioni: è troppo facile così. Il vero amore è un'altra cosa". Per, poi, uscirne ancora più uniti e fortificati, desiderosi di ripartire sotto una nuova sfavillante luce. E' questo il segreto per far durare una relazione per molto tempo?

GLORIA GUIDA NONNA SPRINT

Gloria Guida non ha alcun rimpianto per aver lasciato il mondo dello spettacolo, dopo il successo stratosferico degli anni '80, per calarsi perfettamente nei panni di mamma e moglie. A distanza di anni, però, ogni sacrificio e sforzo, sembra essere stato ripagato di fronte ad una famiglia unita e affiatata. La figlia Guendalina lavora dietro le quinte di diversi programmi Mediaset. E' stata nella redazione di Avanti un altro per un anno ed, ora, è in pianta stabile a Forum. Barbara Palombelli le aveva anche proposto di comparire in video ma ha preferito ricoprire un ruolo più defilato. La Guida è nonna anche di una nipotina di sette anni, Ginevra, a cui rivolge tutte le attenzioni: "Bella questa definizione, ma non mi sento sexy. Quello della nonna è un ruolo che mi piace: sono una nonna sprint. Mi diverto con la mia nipotina. Corro, salto, ballo, faccio di tutto... e lei ci dà un amore sconfinato". A 62 anni, l'attrice, apprezzata dalla tv e dimenticata dal cinema, è in forma perfetta, tanto da far invidia a molte 20enni: "Sono fortunata. Mia mamma ha 84 anni e sembra una donna di 70, è proprio un fatto genetico. Poi faccio una vita sana: vado a dormire presto, ogni tanto faccio palestra, cammino molto, cerco di mangiare in un certo modo. Insomma, mi voglio bene"

