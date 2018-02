Greta Carandini/ L'ex compagna di Alessandro Preziosi che fine ha fatto? (Sanremo 2018)

Dopo la fine della sua storia d'amore Alessandro Preziosi, consumatasi questa estate, non si hanno più molte notizie di Greta Carandini: intanto stasera lui duetta al Festival con la Vanoni

Alessandro Preziosi, sul set (Archivio)

Che fine ha fatto Greta Carandini, l’ex compagna di Alessandro Preziosi nonché la ragazza che, per circa cinque anni, ha sostituito Vittoria Puccini nel cuore dell’attore napoletano? A quasi sei mesi dalla notizia della loro inattesa quanto improvvisa separazione, non si hanno infatti più molte notizie della 27enne che aveva fatto breccia nel suo cuore nonostante i 17 anni di differenza tra i due. Il quesito è tornato d’attualità in questi giorni, dato che stasera il 44enne partenopeo salirà sul palco del Teatro Ariston per quella che è la serata che il Festival di Sanremo 2018 dedica ai duetti dei Campioni in gara con dei personaggi noti del mondo della musica o dello spettacolo: e, dal momento che, ultimamente, le indiscrezioni di gossip sullo stesso Preziosi sembrano essere sempre meno, in molti si sono chiesti quale sia stata la vera motivazione della fine della “liaison” con la Carandini e se davvero abbiano preso strade differenti. “Come cantante non è un granché, ma è molto bello!” ha avuto a dire di lui Ornella Vanoni che, quest’anno, ha presentato la canzone “Imparare ad amarsi” assieme a Bungaro e Pacifico e duetterà con l’attore in una esibizione inedita. Possibile che sia ancora single?

ALESSANDRO PREZIOSI: QUALI I MOTIVI DELLA ROTTURA CON GRETA CARANDINI?

A dire il vero, nonostante siano trascorsi alcuni mesi, la lunga relazione tra Alessandro Preziosi e Greta Carandini ha lasciato ancora diversi punti interrogativi: lo scoop di alcuni settimanali rosa era arrivato a metà luglio, cogliendo tutti di sorpresa, dato che l’attore (dopo essere diventato padre di due figli nati dal matrimonio con Vittoria Puccini) aveva confessato in un’intervista che desiderava essere ancora papà e voler avere un nuovo bebè proprio dalla studentessa, balzata agli onori delle cronache cinque anni fa anche per via della marcata differenza d’età. Da allora, è calato il silenzio sulla vicenda, tanto che la Carandini non ha rilasciato interviste in merito, né tantomeno è stata vista più in pubblico in sua presenza: dunque non sono chiari i motivi della rottura e lo steso entourage di Preziosi, in questo periodo, ha mai fatto chiarezza sulla questione. Di sicuro adesso c’è che l’attore è single e stasera sarà protagonista a Sanremo probabilmente arrivando da solo all’Ariston: ma, come ha scritto Novella 2000 a tal proposito già in estate, “Per quanto tempo riuscirà a restare senza una donna accanto? Poco, c’è da scommetterci”: e, visto che si è a Sanremo, città dei fiori, allora se son rose…

