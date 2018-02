IL GIOVANE FAVOLOSO/ Su Rai 3 il film con Elio Germano (oggi, 9 febbraio 2018)

Il giovane favoloso, il film in onda su1 Rai 3 oggi, venerdì 9 febbraio 2018. Nel cast: Elio Germano e Michele Riondino, alla regia Mario Martone. La trama del film nel dettaglio.

09 febbraio 2018 Cinzia Costa

il film drammatico in prima serata su Rai 3

NEL CAST ELIO GERMANO

Il giovane favoloso, il film in onda su Rai 3 oggi, venerdì 9 febbraio 2018 alle ore 21.15. Una pellicola drammatica che è stata prodotta in Italia nel 2014 e ha visto le sale cinematografiche grazie ad una collaborazione tra Palomar e Rai Cinema, case di produzione che hanno affidato a Mario Martone la direzione dei lavori. Lo stesso Martone ha creato la sceneggiatura di una pellicola ascrivibile al genere autobiografico con connotazioni storiche, pellicola che vede nel cast attori del calibro di Elio Germano e Michele Riondino. Molto belle le musiche composte e dirette da Sascha Ring per un film che è stato distribuito nel nostro paese dalla 01 Distribution. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL GIOVANE FAVOLOSO, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

La pellicola attenziona in maniera particolareggiata la vita di Giacomo Leopardi, soffermandosi sull’adolescenza di quello che poi diventò uno degli scrittori più famosi del bel paese. Il giovane Giacomo vive nella sua casa di Recanati, e ha un rapporto conflittuale con l’arcigno padre Monaldo, un uomo che si ispira ai principi patriarcali. Giacomo cerca in tutti i modi di fuggire da quell’ambiente retrogrado e chiuso a livello intellettuale, e ha i pochi momenti di evasione quando intrattiene un fitto rapporto epistolare con un suo caro amico, Pietro Giordano. La trama porta lo spettatore nell’angoscia che il giovane prova alla morte della figlia del cocchiere, la ragazza Teresa Fattorini, turba cosi tanto Giacomo che dieci anni dopo dedica ad essa la famosa e immortale poesia A Silvia. Leopardi riuscirà a fuggire all’ossessiva attenzione del padre nel momento in cui compie ventiquattro anni, da Recanati Giacomo si trasferisce a Firenze, qui conosce quello che poi diventerà uno dei suoi migliori amici, Antonio Ranieri. Con Ranieri Leopardi divide non solo l’alloggio ma anche le difficoltà che il trasferimento porta con se. Come se non bastasse l’angoscia del giovane viene esasperato dal sentimento, non ricambiato, che prova per un’aristocratica dai modi cortesi, la nobildonna che risponde al nome di Fanny Targioni Tozzetti. Fanny non fa nulla per allontanare Giacomo, ma allo stesso tempo non scoraggia neppure Ranieri, dando vita di fatto ad un chiacchierato triangolo amoroso, che all’epoca porta un po’ di vivacità nei salotti sonnacchiosi e noiosi della Firenze di quell’epoca. Giacomo dopo qualche anno si trasferisce nuovamente, prima a Roma e poi a Napoli. La sua vita che una volta scorreva senza problemi economici adesso è piena di difficoltà, con la sola vicinanza di Ranieri e della sorella Paolina. I due, che di fatto sono i veri amici di un Leopardi sempre più sofferente, promettono allo scrittore di vegliare sulla sua attività letteraria, e accompagnano il poeta nella strada tracciata dalle sue cattive condizioni fisiche. I tre allo scoppio del colera si trasferiscono in una villa sulle pendici del Vesuvio, una villa che vedrà gli ultimi giorni di vita dello scrittore, che trova però la forza tra quelle mura di comporre la splendida opera conosciuta successivamente con il titolo: Le ginestre.

