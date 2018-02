IL PIANETA DELLE SCIMMIE/ Su Rai 2 il film con Mark Wahlberg (oggi, 9 febbraio 2018)

Il pianeta delle scimmie, il film in onda su Rai 2 oggi, venerdì 9 febbraio 2018.

Il pianeta delle scimmie, il film in onda su Rai 2 oggi, venerdì 9 febbraio 2018 alle ore 21.05. Una pellicola d'azione e fantascientifica che è stata affidata alla regia di Tim Burton ed è stata realizzata nel 2001 negli Stati Uniti d'America. Nel cast troviamo invece i noti attori Mark Wahlberg, Tim Roth, Helena Bonham Carter, Michael Clarke Duncan, Paul Giamatti e Estella Warren. La storia è interamente tratta dall'omonima opera romanzata da Pierre Boulle che aveva già ispirato il mondo del cinema con un film del 1968 diretto da Franklin Shaffner. Tra i produttori de Il pianeta delle scimmie figura anche Richard D. Zanuck, volto noto del cinema statunitense e famoso per aver portato al successo film come Lo squalo, La fabbrica di cioccolato e Sweeney Todd - Il diabolico barbiere di Fleet Street. Queste ultime due pellicole sono state dirette da Tim Burton, lo stesso regista de Il pianeta della scimmie. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

IL PIANETA DELLE SCIMMIE, LA TRAMA DEL FILM FANTASCIENTIFICO

Siamo nel 2029 e Leo Davidson è alle prese con una serie di esperimenti che hanno ad oggetto alcuni esemplari di scimpanzè. Uno di questi, Pericles, sta per partire alla volta dello spazio al fine di testare il funzionamento di una nuova navicella creata sulla base spaziale Oberon. Il viaggio di Pericles ha inizio ma qualcosa non va per il verso giusto. La navicella, infatti, finisce per impattare all'interno di una tempesta magnetica e Leo, affezionatosi a Pericles, decide di partire per salvare il suo amico. Poco dopo, però, la sua navicella finirà per impattare contro un campo elettromagnetico che lo catapulterà nel 5021, sul suolo di un pianeta sconosciuto di nome Ashlar, in cui vive una specie di primati evoluta che ha schiavizzato gli umani, considerati come una razza inferiore. Poco dopo il suo arrivo, Leo viene venduto come schiavo a Limbo, uno scontroso scimpanzè. Ma la sua prigionia durerà poco perché Leo riesce a scappare, liberando altri umani. Poco dopo scopre dell'esistenza di un luogo di culto per i primati, considerato un posto sacro e noto come Calima, che in realtà custodisce i resti della stazione spaziale di Oberon.

