IL PONTE SUL FIUME KWAI/ Su Rai Movie il film con Alec Guinness (oggi, 9 febbraio 2018)

Il ponte sul fiume Kwai, il film in onda su Rai Movie oggi, venerdì 9 febbraio 2018. Nel cast: Alec Guinness e Sessue Hayakawa, alla regia David Lean. La trama del film nel dettaglio.

09 febbraio 2018 Cinzia Costa

il film di guerra in prima serata su Rai Movie

NEL CAST ALEC GUINNES

Il ponte sul fiume Kwai, il film in onda su Rai Movie oggi, venerdì 9 febbraio 2018 alle ore 21.10. Una pellicola di guerra che è stata prodotta grazie ad una collaborazione anglo americana nel lontano 1957 ed è stata diretta da David Lean. La pellicola che si basa su un soggetto scritto da Pierre Boulle ha visto la collaborazione di Henry Carey, professionista che curò alla perfezione le partiture musicali. Il lavoro prodotto dalla Columbia Pictures Corporation unitamente alla Horizon Pictures vede un buon cast di attori, tra di essi si evidenziano Alec Guinness e Sessue Hayakawa, buona anche l’interpretazione di Jack Hawkins che interpreta il Maggiore Warden. Il film vista anche l’anzianità di produzione, è apparso parecchie volte all’interno dei palinsesti televisivi italiani e viene mandato nuovamente in onda questa sera su Rai Movie, il canale tematico del servizio pubblico dedicato al grande cinema d’autore. Ma ecco nel dettaglio la tramadel film.

IL PONTE SUL FIUME KWAI, LA TRAMA DEL FILM DI GUERRA

La trama vede un colonnello dell’esercito inglese, Nicholson, rifiutarsi in ottemperanza da quanto previsto dalla convenzione di Ginevra, a prestare la sua opera per aiutare l’esercito giapponese. Il colonnello che è detenuto in un campo di prigionia in Birmania, alla fine stante anche le continue torture inflittagli dal comandante del campo, Saito, acconsente di mettere a disposizione i suoi uomini per costruire un ponte sul fiume Kwai, un importante fiume che di fatto blocca le truppe giapponesi. Il graduato di sua Maestà nonostante il pericolo che la sua collaborazione possa essere vista come alto tradimento cerca di dimostrare la superiorità giapponese, e confida nell’aiuto degli ufficiali che gli erano rimasti fedeli. Mentre i prigionieri iniziano a prestare la loro opera, avviene una fuga rocambolesca dal campo di prigionia. A spiccare il volo è il soldato semplice Shears, che si era spacciato per ufficiale allo scopo di avere un trattamento migliore. Shears informa il comando alleato del progetto di costruzione, e suo malgrado viene inviato in zona insieme ad un commando di truppe alleate per sabotare il progetto. Il team viene paracadutato a qualche giorno di marcia dal ponte, e nonostante le perdite subite riescono ad arrivare ai piedi dell’infrastruttura e a posizionare un potente esplosivo, che dovrebbe distruggere il ponte facendolo saltare in aria. il giorno dopo i commando dovrebbero operare la distruzione del ponte nel momento in cui un treno carico di truppe giapponesi lo attraversa. Per pura sfortuna in quel momento transitano anche i prigionieri al comando del colonnello Nicholson, quest’ultimo ha pochi secondi per scegliere se cercare di salvare i propri uomini e facendolo salvare le truppe giapponesi, o condannare a morte tutti. La decisione è presto presa e Nicholson sceglie di avvertire il suo omologo giapponese, la sua azione gli varrà non solo il rimprovero postumo dei superiori ma anche la morte, una morte che arriva per mano di un proiettile di mortaio sparato da quelli che in realtà erano i suoi alleati, ma che di fatto per uno strano gioco del destino si ritrova a combattere.

