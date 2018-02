IL RITORNO DEL MONNEZZA/ Su Canale Nove il film con Claudio Amendola (oggi, 9 febbraio 2018)

Il ritorno del Monnezza, il film in onda su Canale Nove oggi, venerdì 9 febbraio 2018. Nel cast: Claudio Amendola, Gabriella Labbate ed Enzo Salvi. Il dettaglio della trama.

09 febbraio 2018 Cinzia Costa

il film commedia in prima serata su Canale Nove

Il ritorno del Monnezza, il film in onda su Canale Nove oggi, venerdì 9 febbraio 2018 alle ore 21.25. Una pellicola di genere commedia, reboot di una serie di pellicole cinematografiche che vedono protagonista l'indimenticabile personaggio di Er Monnezza, ladruncolo romano dai modi esilaranti e poco convenzionali. A vestire i panni del personaggio protagonista della storia, che storicamente è appartenuto all'attore Tomas Milian, è stato Claudio Amendola, che per giunta è anche il figlio dello storico doppiatore di Milina, ovvero Ferruccio Amendola. Il resto del cast de Il ritorno del Monnezza è poi composto da Gabriella Labbate, Enzo Salvi e Alessandro Di Carlo. La pellicola ha potuto contare sulla professionalità di Carlo Vanzina che ne ha curato la regia e la sceneggiatura, in collaborazione con Amendola ed il fratello Enrico Vanzina. Le musiche sono state affidate ad Andrea Guerra, musicista italiano che ha composto le colonne sonore di film come La ricerca della felicità, Tu la conosci Claudia?, Il vestito da sposa e Genitori & figli - Agitare bene prima dell'uso. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

IL RITORNO DEL MONNEZZA, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Protagonista della storia è Rocky Giraldi. Suo padre Nico Giraldi è stato uno degli agenti di polizia più noti della capitale, famoso per aver assicurato alla giustizia centinaia di malviventi nel corso della sua carriera. Suo figlio Rocky ha deciso con gran fierezza di seguire le orme del padre diventando un poliziotto, appassionato del suo lavoro ma che si contraddistingue per i suoi modi rozzi e poco convenzionali. Dopo aver iniziato a seguire un caso di omicidio, Rocky scopre che in realtà dietro alla sparatoria si cela un gigantesco giro d'affari criminale legato al traffico di stupefacenti internazionale. Ad aiutarlo nel complesso caso saranno l'agente Betta ed il suo amico Tramezzino.

